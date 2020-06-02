【國安立法】李家超將向中央反映普通法下執法程序和法庭要求

《經濟通通訊社２日專訊》保安局長李家超指出，香港面對恐怖襲擊威脅的風險級別是「中

度」，但種種跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，政府不排除會因應情況提升恐襲威脅級別。

他指明日（３日）訪京會就港區國安法反映意見，包括普通法下的執法程序和法庭要求，強調會

不論立場，如實反映香港的意見。

行政長官林鄭月娥明日訪問北京。中央政府將就港區國安立法聽取林鄭月娥的意見。律政司

司長鄭若驊資深大律師、李家超、警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。



＊質疑暴力事件背後有資金提供支援＊



李家超在立法會保安事務委員會表示，自去年７月至今，本地發生了十多宗涉及爆炸品及槍

械的案件，警方拘捕了逾７０人，這些案件的手法跟外國的恐怖主義活動類似，顯示本土恐怖主

義正在香港滋生，屆時警方會在高風險地點，作高姿態巡邏。

李家超質疑，有資金在不同暴力事件中暗裏提供支援，但相信由於當局近期有效打擊，又或

者是外來資金減少，近期暴力事件中，有關裝備已減少。議會陣線毛孟靜批評李家超的說法無根

據，又問到會否將７２１元朗暴力襲擊事件，定性為恐怖主義，李家超稱反對淡化暴力。

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