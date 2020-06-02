《日入而息》東亞澄清出售中港業務，政府延長限聚令，公務員凍薪

《今天重點》﹡東亞（０００２３）未就出售香港或內地銀行業務與外界進行討論；英媒表

示東亞銀行磋商出售中港銀行業務

﹡林鄭月娥稱美國對港實施制裁損人不利己；中聯辦指立法不影響高度自治說

法很有保證；林鄭明日訪京，為立法向中央提供意見

﹡陳肇始稱限聚令延長１４天，規則有限期延至８月底；當局延長抵港人士接

受檢疫規例

﹡行政會議通過公務員凍薪，由４月１日起生效

﹡本港新增６宗確診，４宗祿泉樓本地感染２宗輸入個案



《即日市況》﹡中美貿易存不明朗，港股升２６３點收２３９９５點，成交少兩成四



《深滬股市》﹡成交額走高市況卻疲乏，滬綜指全日悶升０﹒２％



《美元匯價》﹡短線逢高做空美匯，理論目標可達９６；歐元最新報１﹒１１６２╱６５，

日圓最新報１０７﹒８２╱８５



《公司資訊》﹡網易（０９９９９）招股書再度提示納斯達克除牌風險；招商永隆推新股認

購優惠，免首５萬孖展利息及手續費

﹡東亞（０００２３）未就出售香港或內地銀行業務與外界進行討論；英媒表

示東亞銀行磋商出售中港銀行業務

﹡中國信達（０１３５９）擬終止吸收合併淮礦集團

﹡中銀人壽首季業務逆市升３３％，躍升至市場第三位

﹡太平洋網絡（００５４３）呼籲美國聯邦通訊委員會不要關閉其在美業務

﹡成實外教育（０１５６５）控股股東女兒及執董上周五增持５９７萬股

﹡百盛集團（０３３６８）斥資８６５２萬元人民幣租廣西梧州一物業

﹡佳兆業集團（０１６３８）５月合約銷售按年增２４﹒４％

﹡泛海酒店（００２９２）斥資７５３３萬認購恆大美元票據

﹡恆生推證券服務優惠，提供多種新股認購服務

﹡偉鴻集團（０３３２１）劉夢熊獲委任董事會副主席

﹡國內潮流玩具公司泡泡瑪特擬在港上市

﹡凱升控股（００１０２）擬市價二供三，籌集逾１６億元

﹡港鐵（０００６６）東鐵線測試發現問題，惟不影響安全；港鐵於部分車站

及商場引入智能機械人，研發成本４００萬

﹡圓通速遞（０６１２３）出售貨運代理商ＯＴＸ Ｃａｎａｄａ５１％股權

﹡新維國際（０８０８６）湖南衛視節目冠名贊助協議失效

﹡閱文集團（００７７２）與人民閱讀達成合作，構建「閱讀認知實驗室」

﹡威勝控股（０３３９３）旗下公司奪得國家電網設備招標合約

﹡艾德韋宣集團（０９９１９）與廣州悅跑就合作開發流動應用程式訂立諒解

備忘錄

﹡美的置業（０３９９０）今年首５個月合同銷售金額按年跌１﹒６２％

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１３５﹒２５萬股

﹡港交所（００３８８）將推出美元及人民幣白銀期貨合約

﹡景瑞控股（０１８６２）５月合約銷售額按年升３８﹒１％

﹡當代置業（０１１０７）５月份合約銷售額按年下跌２０﹒６％

﹡葉氏化工（００４０８）最快於明年底完成油墨業務分拆於深交所上市

﹡滇池水務（０３７６８）收購污水處理公司，涉１４７８萬人民幣



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）發行第二批５億元人民幣超短融資券；附屬與遠達

水務訂立工程總承包合同

﹡中興通訊（００７６３）提名新獨董接替鮑毓明



《神州民企》﹡明發（００８４６）發行１﹒７６億美元半年期債券，年息２２％

﹡中國恆大（０３３３３）５月合約銷售額增１２﹒５％

﹡合景泰富集團（０１８１３）５月預售額按年增加４５％



《中國要聞》﹡豪宅孩子失落名校學位，深圳天價學區房家長憤怒維權

﹡人行、海關總署修改黃金及黃金製品進出口管理辦法

﹡李克強到訪海爾互聯工廠，肯定集團物聯網生態轉型

﹡人行連續第二天暫停逆回購，淨回籠１００億元

﹡深圳擬啟動四項先行先試，便利跨境匯款

﹡中國煤炭交易中心表示動力煤交易價格指數持續回升

﹡山東煙台建設大型石化綜合項目，涉資２００億美元

﹡５月地方債發行創新高，後續仍有２萬億新增債待發

﹡人行修訂部分規章和規範性文件，取消一批證明事項

﹡八部委表示支持中小企上市融資，加快推進創業板改革

﹡李克強山東考察：確保資金精準到位，建嚴格監管機制

﹡國務院設「互聯網＋督查」平台，徵集政策落實問題

﹡瑞信取得在華合資證券公司控股權，續推進在華投資

﹡小鵬汽車傳赴美上市，曾涉多宗商業間諜案受爭議

﹡中國物流服務平台Ｄａｄａ Ｎｅｘｕｓ計劃在美上市

﹡京東、高通戰略升級，圍繞５Ｇ展開合作

﹡中芯國際科創板上市申請獲受理，募資２００億元人民幣

﹡海南自貿港對企業、人才個稅上限降至１５％

﹡發改委表示把準建設海南自貿港路徑，推動經濟全球化

﹡英國表示將於評估美國制裁華為影響後才作下一步行動

﹡中移動電腦服務器招標結果出爐，華為中標３０％

﹡全球４Ｇ╱５Ｇ關鍵專利排名：華為奪冠，其次是高通；報告指華為首季出

貨量挫逾２７％，市佔率被蘋果追貼

﹡中國履約態度眾說紛紜，傳中國國企周一採購美國大豆

﹡華為擬透過聯發科採晶片，聯發科：無為特定客戶定制

﹡中汽協表示５月汽車行業銷量預計同比增長１１﹒７％

﹡歐盟商會表示中國航空公司享有不公平優勢，應快速改革

﹡環時引述美大豆出口協會表示大豆採購按部就班推進



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１１２７﹒９３點

﹡蘋果公司將投資３﹒３億美元在台灣建廠



《其他消息》﹡公會對凍薪失望，華員會擬退出薪酬趨勢調查委員會

﹡林鄭月娥稱未能透露公務員調薪方案，籲公務員同舟共濟

﹡梁國雄涉搶文件案律政司上訴得直，發還裁判法院重審

﹡行政會議通過公務員凍薪，由４月１日起生效

﹡聶德權稱明白同事對凍薪感失望，經濟情況非常嚴峻

﹡標普表示若美國制裁行動衝擊香港金融業或下調本港評級

﹡政府表示５月住宅買賣合約按年跌２７％，總值跌３３％

﹡美國政府放售壽山村道物業，７月底截標

﹡銀通推出跨行無卡提款服務，疫情下ＡＴＭ跨行交易有單位數跌幅

﹡銀聯支援Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ電子八達通增值

﹡深股通額度全日流走１１﹒２億元；滬股通額度全日用４３﹒９億元，陸股

通淨流入逾１９億

﹡即日起於Ｓａｍｓｕｎｇ Ｐａｙ以信用卡增值可獲豁免服務費

﹡利嘉閣表示５月樓宇買賣登記按月升４１％，連升４個月



《國安立法》﹡林鄭月娥稱美國對港實施制裁損人不利己；中聯辦指立法不影響高度自治說

法很有保證；林鄭明日訪京，為立法向中央提供意見

﹡員佐級協會主席向會員發信支持港區國安法

﹡麻生太郎稱如美國禁香港使用ＳＷＩＦＴ將有重大影響

﹡楊鐵樑稱每個主權國家均有權就國安立法，不容反駁

﹡鄭若驊稱港區國安法下檢控由律政司負責

﹡Ｗｅｂｂ表示國安法立法細節未清楚，香港面臨人才流失

﹡李國能稱人大立法可理解，建議調查權受港法規管等

﹡李家超將向中央反映普通法下執法程序和法庭要求

﹡外交部表示希望美國多做有利於香港穩定繁榮的事



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診，４宗祿泉樓本地感染２宗輸入個案

﹡陳肇始稱限聚令延長１４天，規則有限期延至８月底；當局延長抵港人士接

受檢疫規例

﹡第二批特別航班料周三凌晨印度出發，載客約３００人

﹡武漢集中核酸檢測發現３００宗無症狀感染，無確診病例

﹡新西蘭最快下周可取消所有社交隔離措施

﹡衞生署表示瀝源邨祿泉樓暫未有人檢測呈陽性反應

﹡林鄭月娥稱社區感染令人擔心，將謹慎處理放寬限聚令

﹡袁國勇稱祿泉樓或公共空間傳播病毒，或有超級傳播者

﹡中華電力向長者客戶派餐飲券，料４萬名長者受惠

（ｚｚ）

