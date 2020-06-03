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即市新聞

03/06/2020 07:50

《油金掠影》油組本周開會油價續上揚，樂觀情緒提振股市金下挫

　　《經濟通通訊社３日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友將於本周召開會議，市場
預計會上將延長減產協議，加上世界各國陸續重啟經濟，油價周二（２日）漲逾３％。
　　布蘭特原油期報每桶３９﹒５７美元，漲１﹒２５美元或３﹒３％。美國原油期貨升
１﹒３７美元或３﹒９％，收報每桶３６﹒８１美元。
　　油組及俄羅斯正考慮將現時執行的９７０萬╱桶減產協議的執行期延長至７月或８月，預計
將於周四（４日）舉行會議討論此事。
　　按ＯＰＥＣ＋最初的計劃，將在６月延續現有的減產規模，７至１２月則把減產力度降至
７７０萬桶╱日。
　　不過消息人士稱，沙特一直推動在更長時間內保持更深度減產。

＊ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ持金倉創七年高＊

　　美國股市因各國陸續重啟經濟而得到提振，部分投資者獲利離場，金價周二下滑１％。
　　現貨金下滑０﹒９％，至每盎司１７２５﹒２３美元。美國黃金期貨跌１％，報每盎司
１７３３﹒２０美元。
　　分析指目前市場對於重啟經濟的樂觀情緒蓋過對中美關係及美國爆發抗議活動的擔憂，股市
上漲。
　　據消息人士表示，中國已要求國有企業停止大規模採購美國大豆和豬肉，也已要求暫停採購
美國玉米和棉花。
　　另一方面，美國總統特朗普發表講話，要立刻終止各大城市的動亂，並稱如果州長拒絕召集
國民警衛隊，將會部署軍隊。消息支持金價發展。
　　ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ截至周一（１日）的黃金持倉量增加至１１２８﹒４０噸
，為七年來最高。
　　其他貴金屬，鈀金升１％，報每盎司１，９８０﹒６８美元。鉑金軟０﹒３％，至每盎司
８４５﹒５７美元。白銀下滑１﹒９％，報每盎司１７﹒９２美元。（ｆｚ）

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