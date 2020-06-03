《神州民企》中芯回Ａ引入中國信科及上海集成電路基金戰略投資

《經濟通通訊社３日專訊》中芯國際（００９８１）作為人民幣股份發行的一部份，上日與

中國信科、承銷商海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）及中金公司（０３９０８）訂

立協議，中國信科將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，認購最多２０億元人民幣股份；

及與上海集成電路基金訂立協議，上海集成電路基金將認購最多５億元人民幣股份，最終數目視

配發而定，均設１２個月禁售期。

另外，大唐決定不就人民幣股份發行行使其優先購股權。然而其聯屬人士正考慮是否作為戰

略投資者參與人民幣股份發行。

董事會認為，人民幣股份發行將使集團可以股本融資的方式進入中國資本市場，並在維持其

國際發展戰略的同時改善其資本結構。考慮到中國信科通過大唐於本公司的現有股權，董事會進

一步認為，中國信科認購人民幣股份可加強公司與其現有主要股東之間的長期戰略股權關係。通

過向中國信科作出戰略性配售，公司作為中國唯一具有國際領先地位的大型集成電路（ＩＣ）代

工企業，以及中國信科作為唯一的擁有移動通信及ＩＣ技術的中央企業，可以加強彼等於物聯網

、雲計算及大數據等關鍵信息科技產業鏈領域的戰略性規劃，以期將自身打造為中國ＩＣ產業的

骨幹。（ｎｓ）

