ＡＴＭ股表現搶眼，港股午後升幅維持約３００點續企２４３００



《經濟通通訊社３日專訊》市場聚焦美國經濟重啟，隔晚美股造好，加上財新中國５月服務

ＰＭＩ回升至５５，好過市場預期並創９年半新高。港股兩日升逾千點後，今早高開３０７點報

２４３０３，重上二萬四關。港股曾升３６８點高見２４３６４；之後略為回吐。隨後買盤再度

增加，最終恆指半日收報２４２８３，升２８７點或１﹒２％；國指半日失萬關，收９９９１，

升１１５點或１﹒１７％，大市半日成交有７８７﹒４９億元。

午後重磅股友邦（０１２９９）及港交所（００３８８）發力撐市，惟公用股逆市偏軟，限

制大市升幅，電能實業（００００６）跌１﹒３５％，報４３﹒９元；中華煤氣（００００３）

及中電控股（００００２）均跌近１％。現時，恆生指數報２４２７２，升２７６點或上升１﹒

１５％，主板成交８９４﹒３４億元。國企指數報９９８８，上升１１１點或上升１﹒１３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升至３８元前遇阻，現升１﹒６１％，報３７﹒８元；騰

訊（００７００）上升０﹒０９％，報４３０﹒８元；港交所續破頂，升２﹒０１％，報

２９３﹒８元；友邦保險（０１２９９）升５﹒０３％，報７０﹒６５元；中移動

（００９４１）升０﹒５５％，報５５﹒２５元；建行（００９３９）上升０﹒６３％，報

６﹒３５元；

Ａ股向上，上證綜合指數報２９３６，上升１４點或上升０﹒５１％，成交２０３０﹒５６

億元人民幣。深證成份指數報１１１８４，上升７２點或上升０﹒６５％，成交３２３１﹒９１

億元人民幣。



表列五大升╱跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７０﹒６０元 升４﹒９５％

中海油 （００８８３） ９﹒５２元 升４﹒２７％

中石化 （００３８６） ３﹒５５元 升３﹒２０％

中銀香港（０２３８８） ２３﹒６０元 升３﹒０６％

中國人壽（０２６２８） １５﹒５４元 升３﹒０５％



太古Ａ （０００１９） ４３﹒３５元 跌０﹒６９％

中華煤氣（００００３） １３﹒３８元 跌０﹒７４％

中電控股（００００２） ７７﹒４５元 跌０﹒８３％

電能實業（００００６） ４３﹒９５元 跌１﹒２４％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１０元 跌１﹒７１％

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（ｃａ）

