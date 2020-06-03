綠城服務（０２８６９）折讓逾７％配股，淨籌近２７億元

《經濟通通訊社３日專訊》綠城服務（０２８６９）今日與配售代理中信証券、花旗及中金

公司協議，配售２﹒６６６億股，佔擴大股本８﹒２９％，每股作價１０﹒１８元，比上日收市

價折讓７﹒１２％，集資２７﹒１４億元，淨籌２６﹒９３億元，用作未來潛在的併購、戰略投

資、營運資金及一般用途。（ｅｃ）

