《盤後部署》港股短期料上試２４５００，觀望新消息推升至兩萬五

《經濟通通訊社３日專訊》市場氣氛繼續被樂觀情緒籠罩，投資者對美國重啟經濟有信心，

美股節節上升，並帶動港股今日企穩２４０００收市，連升第三日，累計升幅逾１３００點。

恆指今早裂口高開３０７點，重上２４０００關口，甫開後升幅曾擴大３６８點，高見

２４３６４，隨後一度低見２４２１９，惟仍在５月２２日的下跌裂口頂部（２４２０８），全

日高位及低位均在早上出現。午後恆指維持約３００點升幅，最終收報２４３２５，升幅３２９

點或１﹒３７％，主板成交１３９４﹒５３億元增加２２％。恆指過去三日累漲１３６４點，百

分比升幅５﹒９４％。國企指數今日收報９９６７，升０﹒９２％或升９１點。

Ａ股主要指數個別發展，普遍均有先高後回的情況。滬綜指收報０﹒０７％，報２９２３點

；深成指軟０﹒０４％，至１１１０８﹒３６點；創業板指跌０﹒１％，至２１４３﹒１２點。

兩市全日成交７７７８億元人民幣增加０﹒７％。



＊摩通料美股升勢伊始，美有信心貿協獲履行＊



雖然美國爆發種族騷亂，紐約市長白思豪最新宣布延遲紐約宵禁令至本周末，惟仍無阻美股

升勢。以隔晚美股收市價計，道指、標指及納指已分別由３月低位反彈４１％、４０％、３８％

，氣勢如虹。若以歷史高位比較，納指僅距離２％，標指則相差９％，道指距離最大，近１５％

幅度。

摩根大通為美股護航，認為美股升勢只是剛剛起步，目前仍處於後雷曼時代的低位；更重要

的是，資產配置中股票僅４０％，低於歷史平均水平，亦較２０１８年中美貿易戰開打前的

４９％配置比率為低。分析普遍認為，國際貿易爭端暫時穩定，各國經濟仍處於復甦階段，市場

情緒傾向積極。若無突發或重大利淡消息，美股反彈上升格局難被打破。就中美貿易問題而言，

雖然日前有傳中國叫停國企採購部分美國農產品，北京甚至有可能放棄中美第一階段貿易協議；

但美國共和黨國會參議院金融委員會主席格拉斯利相信，中國將會兌現首階段貿協承諾，即使停

購農產品也只是短期性措施。

市場近日對重啟經濟的憧憬亦不無道理，美國最新公布的製造業活動指數自１月以來首次回

升，新報４３﹒１，引發市場認為疫情對經濟帶來的衝?之最壞時候已經過去。三菱聯合銀行首

席經濟學家表示，只要ＩＳＭ製造業指數高於４２﹒８，整體經濟不會繼續陷入衰退。



＊新經濟物管股仍熱炒，可留意相關落後股份＊



正如上文提到，港股今日已經完全補回上周四大跌逾１３００點遺留下來的下跌裂口；日線

圖上，各項技術分析指標，包括ＳＡＲ、ＭＡＣＤ、ＳＴＣ及ＲＳＩ全線向好，後市理應看高一

線。值得留意的是，ＭＡＣＤ今日才出現熊牛買入訊號。恆指自２４５５２回落至２２５１９的

短期調整浪看，０﹒６１８倍反彈阻力為２３７７６，目前已連續兩日站穩，意味此水平確認有

支持，初步目標理應看跌浪起步點２４５５２。

參考經濟通報價機數據，截至今日收市，大市整體及大戶的主動買沽比率均為５４：４６，

與過去五天平均持平，不算十分利好；資金連續第八日淨流入，且今日規模增加至８５﹒２億元

。不過，淨流入增加幅度不及大市成交增加幅度，反映資金不太踴躍。

以牛熊證街貨分布看，上日牛熊證比例為２０﹒１％：７９﹒９％。上日最多熊證新增的區

域為２４１００－２４１９９，今日已全數殺掉。值得留意的是，在２４０００－２４２９９的

熊證中，每１００點區域的熊證街貨量相若，分別相當於約６５０張期指對沖張數，本已反映此

區間的阻力不大。至於重貨區，則推高至２５０００－２５０９９點，亦即港股大跌前的阻力位

（３月１２日的下跌裂口頂部）。目前來看，單以重啟經濟的憧憬或貿易關係緩和等「舊消息」

，難刺激港股衝破此水平。

不過，若升抵上述的２４５００水平，可進一步上試前高位２４８００－２４９００區間，

目前仍有數百點升幅；估計短期焦點除了在即將上市的中概股外，則繼續會是新經濟、物管及內

需股，投資者可多加留意相關的落後股份。（ｋｌ）

