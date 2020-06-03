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即市新聞

03/06/2020 09:28

《異動股》ＡＴＭ齊高開，阿里６１８銷售報捷飆４％，美團彈２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今早高開４％，報２０８元；成交約
１５８萬股，涉資３﹒２９億元。
　　阿里巴巴旗下天貓６１８於６月１日正式開售，全日淘寶直播成交支付金額超過５１億元人
民幣，當日逾２０個品牌、商家及主播的淘寶直播間成交超過１０００萬元人民幣。
　　另外，內地《財經》雜誌報道，阿里巴巴海外新聞聚合產品ＵＣ　Ｎｅｗｓ已於上周對內宣
布停止運營，團隊全部併入阿里健康（００２４１）。
　　新經濟股今早普遍高開，昨日回吐的美團點評（０３６９０）升１﹒８４％，報１４９﹒８
元；騰訊（００７００）升１﹒３％，報４３６元；小米（０１８１０）升０﹒６４％，報
１２﹒５４元。
　　阿里健康報２０﹒１元升１％。
　　現時，恆生指數開報２４３０３，升３０７點或升１﹒２８％，主板成交４６﹒６６億元。
國企指數報１００２６，升１５０點或升１﹒５２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　４３６﹒００元　　　升１﹒３０％
　　閱文集團　（００７７２）　　　４５﹒７０元　　　升１﹒４４％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１４﹒３８元　　　升０﹒７０％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　　４﹒２２元　　　跌０﹒２４％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒５５元　　　升１﹒３１％

　　小米集團　（０１８１０）　　　１２﹒５４元　　　升０﹒６４％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１０９﹒００元　　　升２﹒０６％
　　美團點評　（０３６９０）　　１４９﹒８０元　　　升１﹒８４％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　２９﹒３５元　　　升１﹒７３％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２０８﹒００元　　　升４﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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