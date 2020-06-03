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即市新聞

03/06/2020 09:36

《異動股》綠城服務（０２８６９）挫逾４％，折讓逾７％配股

　　《經濟通通訊社３日專訊》綠城服務（０２８６９）現價跌４﹒５６％，報１０﹒４６元，
盤中低見１０﹒３４元；成交約２８４萬股，涉資２９７４萬元。
　　綠城服務今日與配售代理中信証券、花旗及中金公司協議，配售２﹒６６６億股，佔擴大股
本８﹒２９％，每股作價１０﹒１８元，比上日收市價折讓７﹒１２％，集資２７﹒１４億元。
　　現時，恆生指數報２４２６２點，升２６６點或升１﹒１１％，主板成交１１０﹒０７億元
。國企指數報９９９８點，升１２２點或升１﹒２４％。
　　上證綜合指數報２９３０點，升８點或升０﹒３１％，成交２７１﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１２６點，升１４點或升０﹒１３％，成交４０１﹒７４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠城服務　（０２８６９）　　１０﹒４６元　　　跌４﹒５６％
　　新城悅服務（０１７５５）　　２１﹒２０元　　　跌０﹒２４％
　　彩生活　　（０１７７８）　　　３﹒６９元　　　升１﹒１０％
　　佳兆業美好（０２１６８）　　３７﹒５０元　　　升１﹒０８％
　　藍光嘉寶　（０２６０６）　　５３﹒６０元　　　升２﹒２９％
　　中海物業　（０２６６９）　　　８﹒７６元　　　跌０﹒４５％
　　雅生活　　（０３３１９）　　４３﹒３０元　　　跌０﹒９２％
　　奧園健康　（０３６６２）　　　９﹒２０元　　　升１﹒２１％
　　保利物業　（０６０４９）　　８９﹒８０元　　　跌０﹒４４％
　　寶龍商業　（０９９０９）　　１７﹒１０元　　　升１﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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