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即市新聞

03/06/2020 09:39

《異動股》太保（２６０１）揚近３％，瑞士再保險擬認購ＧＤＲ

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國太保（０２６０１）Ｈ股現價升２﹒７６％，報２２﹒３５
元，重上２０天線（２１﹒９３９元）及５０天線（２２﹒０８１元）；成交約１１６萬股，涉
資２５９９萬元。
　　Ａ股（滬：６０１６０１）現價２９﹒９元人民幣，升１﹒４６％，成交１﹒１７億元人民
幣，涉及３９５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４５﹒６８％。
　　中國太保公布，收到中國證監會批覆文件，中證監核准公司發行不超過１２５７３４０００
份全球存託憑證（ＧＤＲ）。完成本次發行後，公司可到倫敦證券交易所上市。同時，瑞士再保
險集團成員之一的Ｓｗｉｓｓ　Ｒｅ擬認購中國太保ＧＤＲ，雙方已簽署基石投資協議。
　　現時，恆生指數報２４２８０，升２８４點或升１﹒１９％，主板成交１３５﹒２３億元。
國企指數報１０００９，升１３２點或升１﹒３５％。
　　上證綜合指數報２９３４，升１３點或升０﹒４５％，成交３４２﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１３５，升２２點或升０﹒２０％，成交５１２﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國太平（００９６６）　　　１２﹒３６元　　　升１﹒３１％
　　新華保險（０１３３６）　　　２６﹒０５元　　　升２﹒１６％
　　中人保　（０１３３９）　　　　２﹒４３元　　　升１﹒６７％
　　中再保　（０１５０８）　　　　０﹒８５元　　　升１﹒１９％
　　中國平安（０２３１８）　　　８０﹒２０元　　　升２﹒３０％
　　中國財險（０２３２８）　　　　７﹒０２元　　　升２﹒６３％
　　中國太保（０２６０１）　　　２２﹒３５元　　　升２﹒７６％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒４６元　　　升２﹒５２％
　　眾安在線（０６０６０）　　　２９﹒３５元　　　升１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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