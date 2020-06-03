《異動股》海南自貿港消息續發酵，復星旅文再漲近一成三破百天線

《經濟通通訊社３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）現價升１２﹒８６％，報８﹒２５

元；成交約１０６萬股，涉資８５０萬元。

盤中高見８﹒５２元，破１００天線（８﹒０７５元），兼創近三個月高。

國務院副總理胡春華近日在海南省調研自由貿易港建設工作時強調，要發揮海關特殊監管區

等開放平台作用，確保海南自由貿易港建設開好頭，並指要做好產業規劃，引入好項目，培育大

項目，加快一體化平台建設，及要積極打造綜合保稅區等新的開放平台，加強口岸基礎設施建設

，提升服務能力。

海南發展概念股美蘭空港（００３５７）亦升１﹒７５％，報９﹒８７元。

現時，恆生指數報２４２５０，升２５４點或升１﹒０６％，主板成交３８５﹒７０億元。

國企指數報９９９８，升１２２點或升１﹒２４％。

上證綜合指數報２９３２，升１０點或升０﹒３７％，成交１０３０﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１１１１４，升２點或升０﹒０２％，成交１５４１﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美蘭空港（００３５７） ９﹒８７０元 升 １﹒７５％

藍鼎國際（００５８２） ０﹒２３３元 跌 ０﹒８５％

神州租車（００６９９） ２﹒２１０元 跌 １﹒３４％

同程藝龍（００７８０） １４﹒２４０元 跌 ０﹒２８％

途屹控股（０１７０１） ０﹒５６０元 跌 ３﹒４５％

復星旅文（０１９９２） ８﹒２５０元 升１２﹒８６％

金界控股（０３９１８） ９﹒６８０元 升 ２﹒８７％

金茂酒店（０６１３９） ２﹒６６０元 升 １﹒５３％

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（ｙｋ）

