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即市新聞

03/06/2020 10:13

《異動股》海南自貿港消息續發酵，復星旅文再漲近一成三破百天線

　　《經濟通通訊社３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）現價升１２﹒８６％，報８﹒２５
元；成交約１０６萬股，涉資８５０萬元。
　　盤中高見８﹒５２元，破１００天線（８﹒０７５元），兼創近三個月高。
　　國務院副總理胡春華近日在海南省調研自由貿易港建設工作時強調，要發揮海關特殊監管區
等開放平台作用，確保海南自由貿易港建設開好頭，並指要做好產業規劃，引入好項目，培育大
項目，加快一體化平台建設，及要積極打造綜合保稅區等新的開放平台，加強口岸基礎設施建設
，提升服務能力。
　　海南發展概念股美蘭空港（００３５７）亦升１﹒７５％，報９﹒８７元。
　　現時，恆生指數報２４２５０，升２５４點或升１﹒０６％，主板成交３８５﹒７０億元。
國企指數報９９９８，升１２２點或升１﹒２４％。
　　上證綜合指數報２９３２，升１０點或升０﹒３７％，成交１０３０﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１１４，升２點或升０﹒０２％，成交１５４１﹒３０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美蘭空港（００３５７）　　　９﹒８７０元　　　升　１﹒７５％
　　藍鼎國際（００５８２）　　　０﹒２３３元　　　跌　０﹒８５％
　　神州租車（００６９９）　　　２﹒２１０元　　　跌　１﹒３４％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒２４０元　　　跌　０﹒２８％
　　途屹控股（０１７０１）　　　０﹒５６０元　　　跌　３﹒４５％
　　復星旅文（０１９９２）　　　８﹒２５０元　　　升１２﹒８６％
　　金界控股（０３９１８）　　　９﹒６８０元　　　升　２﹒８７％
　　金茂酒店（０６１３９）　　　２﹒６６０元　　　升　１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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