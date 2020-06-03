《異動股》人行指內銀有能力消化資產質量惡化，招行漲逾２％

《經濟通通訊社３日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股現價升２﹒２８％，報３８﹒２元

；成交約５０３萬股，涉資１﹒９２億元。

Ａ股（滬：６０００３６）現價３５﹒５６元人民幣，升０﹒５２元人民幣，或升１﹒４８

％，成交１１﹒２５億元人民幣，涉及３１４４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋１﹒３７％。

人行副行長潘功勝昨日（２日）在金融支持穩企業保就業新聞發布會上表示，在經濟下行壓

力比較大的情況下，銀行的信貸資產質量受到影響也是必然的。中國的金融體系、銀行體是對風

險的抵禦能力還是比較強的，在一季度末銀行體系的撥備覆蓋率是１８３％，應該說對銀行自身

有比較強的能力來消化可能產生的資產質量的惡化。

內銀股普漲，建設銀行（００９３９）揚０﹒９５％，報６﹒３７元；中信銀行（００９９

８）升１﹒４５％，報３﹒５元。

現時，恆生指數報２４２３０點，升２３４點或升０﹒９８％，主板成交４７０﹒０４億元

。國企指數報９９８８點，升１１２點或升１﹒１４％。

上證綜合指數報２９３４點，升１２點或升０﹒４４％，成交１２２５﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１１１３７點，升２４點或升０﹒２２％，成交１８７７﹒４９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

招商銀行（０３９６８） ３８﹒２０元 升２﹒２８％

建設銀行（００９３９） ６﹒３７元 升０﹒９５％

中信銀行（００９９８） ３﹒５０元 升１﹒４５％

農業銀行（０１２８８） ３﹒２２元 升０﹒９４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒１７元 升０﹒５８％

交通銀行（０３３２８） ４﹒８８元 升０﹒８３％

中國銀行（０３９８８） ２﹒９３元 升０﹒６９％

光大銀行（０６８１８） ３﹒２２元 升０﹒６３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

