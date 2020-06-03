  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2020 10:34

《異動股》人行指內銀有能力消化資產質量惡化，招行漲逾２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股現價升２﹒２８％，報３８﹒２元
；成交約５０３萬股，涉資１﹒９２億元。
　　Ａ股（滬：６０００３６）現價３５﹒５６元人民幣，升０﹒５２元人民幣，或升１﹒４８
％，成交１１﹒２５億元人民幣，涉及３１４４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋１﹒３７％。
　　人行副行長潘功勝昨日（２日）在金融支持穩企業保就業新聞發布會上表示，在經濟下行壓
力比較大的情況下，銀行的信貸資產質量受到影響也是必然的。中國的金融體系、銀行體是對風
險的抵禦能力還是比較強的，在一季度末銀行體系的撥備覆蓋率是１８３％，應該說對銀行自身
有比較強的能力來消化可能產生的資產質量的惡化。
　　內銀股普漲，建設銀行（００９３９）揚０﹒９５％，報６﹒３７元；中信銀行（００９９
８）升１﹒４５％，報３﹒５元。
　　現時，恆生指數報２４２３０點，升２３４點或升０﹒９８％，主板成交４７０﹒０４億元
。國企指數報９９８８點，升１１２點或升１﹒１４％。
　　上證綜合指數報２９３４點，升１２點或升０﹒４４％，成交１２２５﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１３７點，升２４點或升０﹒２２％，成交１８７７﹒４９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招商銀行（０３９６８）　　３８﹒２０元　　　升２﹒２８％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒３７元　　　升０﹒９５％
　　中信銀行（００９９８）　　　３﹒５０元　　　升１﹒４５％
　　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒２２元　　　升０﹒９４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒１７元　　　升０﹒５８％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒８８元　　　升０﹒８３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒９３元　　　升０﹒６９％
　　光大銀行（０６８１８）　　　３﹒２２元　　　升０﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS03/06/2020
【FOCUS】花旗國「憤怒雪崩」持續　財富缺口加劇反全球化
中國故事03/06/2020
【海南自貿】海南自貿港政策力度大　與上海差異發展　難取代香港
生財有道03/06/2020
【按揭須知】單身客到你揀樓喇！新居屋造按揭6點你要知
FOCUS02/06/2020
【FOCUS】零關稅低稅率對標香港　海南自貿港更兼終極重任
生財有道02/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：多人頭策略認購網易
安活創富02/06/2020
安達人壽香港獲標普A+評級　憑藉雄厚實力　為市民提供更強信心保證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金