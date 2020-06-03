《異動股》新經濟股落鑊，美團漲逾７％再破頂，市值突破九千億

《經濟通通訊社３日專訊》美團點評（０３６９０）經過昨日短暫整固後，今日強勢反彈，

現價升７﹒４８％，報１５８﹒１元，市值突破九千億元；成交約２１７０萬股，涉資

３３﹒１６億元。

ＭＳＣＩ中國指數日前將美團權重上調，過百億資金流入該股。今日美團延續升勢，盤中高

見１５８﹒４元，再創上市新高，造就該股在不足兩周時間內，市值先後突破八千億及九千億元

。

ＡＴＭＸ中的阿里巴巴（０９９８８）升幅亦擴大，現漲４﹒６％，報２０９﹒２元。騰訊

（００７００）落後，僅漲０﹒２３％，報４３１﹒４元；但小米（０１８１０）亦走高

２﹒４１％，報１２﹒７６元。

現時，恆生指數報２４３３５，升３３９點或升１﹒４１％，主板成交７０４﹒４８億元。

國企指數報１００１４，升１３８點或升１﹒４０％。

上證綜合指數報２９３６，升１４點或升０﹒５１％，成交１７４５﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１１１８１，升６８點或升０﹒６２％，成交２７８４﹒３８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ４３１﹒４００元 升０﹒２３％

閱文集團 （００７７２） ４６﹒２５０元 升２﹒６６％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒６００元 升２﹒２４％

創夢天地 （０１１１９） ４﹒２００元 跌０﹒７１％

美圖公司 （０１３５７） １﹒５３０元 無升跌



小米集團 （０１８１０） １２﹒７６０元 升２﹒４１％

平安好醫生（０１８３３） １０９﹒３００元 升２﹒３４％

美團點評 （０３６９０） １５８﹒１００元 升７﹒４８％

眾安在線 （０６０６０） ２９﹒１００元 升０﹒８７％

阿里巴巴 （０９９８８） ２０９﹒２００元 升４﹒６０％

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（ｙｋ）

