《午市前瞻》藍籌股非市場焦點，恒指料２４０００點以上整固

《經濟通通訊社３日專訊》市場聚焦美國經濟重啟，抵銷了美國多個城市大規模示威及美中

關係緊張的不明朗因素，隔晚美股造好，道指以近全日高位收市，港股兩日升逾千點後，今早再

升逾三百點。恆指高開３０７點報２４３０３，重上二萬四關。今早公布的５月財新中國服務業

ＰＭＩ回升至５５，好過市場預期並創９年半新高。港股曾升３６８點高見２４３６４；之後略

為回吐。最終，恆生指數半日收報２４２８３，上升２８７點或上升１﹒２０％，主板成交７８

７﹒４９億元。國企指數報９９９１，上升１１５點或上升１﹒１７％。

指數本周已累積升逾１３００點，部署牛熊證的資金亦出現明顯變化。留意恆指牛熊證街貨

圖，現最貼價熊證已經上移至２４３００至２４３９９點，有相當於約３００張期指。而重貨區

在２５１００至２５１９９點，加上２５０００至２５０９９點的第二層重貨區，共有約２００

０張期指街貨。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９３６，上升１４點或上升０﹒５１％，成交１７４５﹒４０

億元人民幣。深證成份指數報１１１８１，上升６８點或上升０﹒６２％，成交２７８４﹒３８

億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒７５％，報３７﹒８５元。外媒報道，騰訊（００

７００）以２﹒６億美元，收購位於捷克的視頻遊戲開發商波希米亞互動７０％至８０％股份；

騰訊高開逾１％後倒跌０﹒０９％，報４３０元；港交所（００３８８）再創逾兩年高位，半日

升１﹒５３％，報２９２﹒４元；友邦（０１２９９）今日除淨，走高５﹒１％，報７０﹒７元

，為表現最好藍籌。中移動（００９４１）升０﹒６４％，報５５﹒３元；建行（００９３９）

上升０﹒６３％，報６﹒３５元。



＊ＡＴＭＸ走強，美團破頂高見１６０元＊



新經濟股表現搶眼，阿里巴巴旗下「天貓６１８」於６月１日正式開售，全日淘寶直播成交

支付金額超過５１億元人民幣，當日逾２０個品牌、商家及主播的淘寶直播間成交超過１０００

萬元人民幣。阿里巴巴（０９９８８）升４﹒４％，報２０８﹒８元。昨日回吐的美團點評（０

３６９０）今日愈升愈有，破頂高見１６０元，半日飆８﹒３６％，報１５９﹒４元。小米集團

（０１８１０）上升２﹒５７％，報１２﹒７８元；平安好醫生（０１８３３）上升３﹒８４％

，報１１０﹒９元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將於本周四召開會議，市場料將會延長現執行的減產協議，原

油價格上升，三桶油上揚，中石化（００３８６）升４﹒０７％，報３﹒５８元；中石油（００

８５７）升２﹒２３％，報２﹒７５元；中海油（００８８３）升４﹒０５％，報９﹒５元；Ｆ

三星原油期（０３１７５）升３﹒９６％，報２﹒６２４元；ＦＧＸ原油（０３０９７）升３﹒

６８％，報２﹒２５６元。

本港地產股偏軟，新鴻基地產（０００１６）跌０﹒７８％，報９５﹒５元；新世界發展（

０００１７）升０﹒４８％，報８﹒４２元；信置（０００８３）跌０﹒９４％，報９﹒４５元

；長和系創辦人李嘉誠再次增持長實集團（０１１１３），股價下跌０﹒１１％，報４３﹒７元

。



＊太保獲准發ＧＤＲ英上市，半日揚近３％＊



太保（０２６０１）獲中國證監會批准發行不超過約１﹒２６億份全球存託憑證（ＧＤＲ）

，股價升２﹒７６％，報２２﹒３５元。其他內險股亦上升，國壽（０２６２８升２﹒６５％，

報１５﹒４８元；平保（０２３１８）上升２﹒３％，報８０﹒２元；中國財險（０２３２８）

上升３﹒３６％，報７﹒０７元。

人行副行長潘功勝昨日（２日）表示，在經濟下行壓力比較大的情況下，銀行的信貸資產質

量受到影響也是必然的，但中國的金融體系、銀行體是對風險的抵禦能力還是比較強。內銀股普

漲，招行（０３９６８）升２﹒０１％，報３８﹒１元；中信銀行（００９９８）升１﹒１６％

，報３﹒４９元；農行（０１２８８）上升０﹒９４％，報３﹒２２元；工行（０１３９８）上

升０﹒５８％，報５﹒１７元；交行（０３３２８）上升０﹒６２％，報４﹒８７元。

根據中國汽車工業協會統計的重點企業銷量快報情況，５月汽車行業銷量預計完成２１３﹒

６萬輛，環比增長３﹒２％，同比增長１１﹒７％。車股普遍向上，廣汽（０２２３８）升３﹒

８５％，報６﹒７５元；大和上調其目標價至９﹒２元。吉利汽車（００１７５）升２﹒７１％

，報１１﹒３８元；東風集團（００４８９）上升３﹒１３％，報５﹒２８元；比亞迪（０１２

１１）升１﹒１５％，報４８﹒２５元；北京汽車（０１９５８）升７﹒８４％，報３﹒４４元

。



＊黃德几：汽車銷量升先利好經銷商，美東配股價１５﹒８４元可吸＊



港股連漲三日累漲逾１３００點，金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，

恆指升至現水平，料向上阻力會愈來愈大，因市場焦點股份仍是新經濟股，而恆指除騰訊外尚未

納入該類股份，因此對大市幫助不大，他亦不看好油股和內銀有大幅上漲空間。另外認為美國總

統特朗普將中美紛爭視為爭取選票的工具，他不會放棄攻擊中國，對市場或具心理上的影響，因

此料恆指需暫時於２４０００點以上整固，２５０００點已不值博。

他稱，美團現價已經反映不少樂觀因素及憧憬，不建議高追。

吉利及美東汽車（０１２６８）接連折讓配股，黃德几表示，新冠肺炎疫情對汽車生產商首

季產能及銷量帶來頗大打擊，兩會過後隨中國復工復市，銷量會轉佳，中汽協公布的汽車銷量連

續三個月按月上揚，會率先利好汽車經銷商，汽車生產商則需時復元，因仍有一定數量庫存。他

指，進取的投資者可於配股價１５﹒８４元吸納美東，上望近期１８元高位。（ｎｓ、ｃａ）

