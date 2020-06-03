【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，買小米港交所沽騰訊美團

《經濟通通訊社３日專訊》市場聚焦美國經濟重啟，隔晚美股造好，加上財新中國５月服務
ＰＭＩ回升至５５，好過市場預期並創９年半新高。港股兩日升逾千點後，今日再升三百點。恆
指高開３０７點報２４３０３，重上二萬四關。港股曾升３６８點高見２４３６４；之後略為回
吐。隨後買盤再度增加。午後在上午波幅內走，恆指收市升３２９點或１﹒３７％，報
２４３２５。港股連升三日，累升１３６４點或５﹒９％。
按額度計算，北水全日淨流入２１﹒８億元人民幣，增加４０﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）、中國平安（０２３１８）；淨
賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、微創醫療
（００８５３）。
主板成交１３９４﹒５３億元增加２２﹒３％。其中港股通成交１９１﹒１億元，佔總成交
１３﹒７％。
＊新經股落鑊，小米獲北水流入５億＊
新經濟股齊落鑊，小米集團升２﹒４１％報１２﹒７６元，北水淨買入５億元。
大市氣氛向好，加上憧憬更多中概股來港上市，港交所股價創新高，收升１﹒５３％報
２９２﹒４元，北水淨買入３﹒５億元。
中國平安升２﹒０４％報８０元，北水淨買入２﹒２億元。
有報道指騰訊以２﹒６億美元，折合港幣約２０﹒２億元，收購位於捷克的視頻遊戲開發商
波希米亞互動七成至八成股份。騰訊升０﹒５１％報４３２﹒６元，北水淨賣出５﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
小米集團 （０１８１０） ５﹒０３
香港交易所 （００３８８） ３﹒４５
中國平安 （０２３１８） ２﹒１６
融創中國 （０１９１８） １﹒５２
微盟集團 （０２０１３） １﹒２８
淨沽出最多港股：
騰訊控股 （００７００） －５﹒２４
美團點評 （０３６９０） －３﹒７３
微創醫療 （００８５３） －０﹒５１
中芯國際 （００９８１） －０﹒１７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇