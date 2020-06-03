【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，買小米港交所沽騰訊美團

《經濟通通訊社３日專訊》市場聚焦美國經濟重啟，隔晚美股造好，加上財新中國５月服務

ＰＭＩ回升至５５，好過市場預期並創９年半新高。港股兩日升逾千點後，今日再升三百點。恆

指高開３０７點報２４３０３，重上二萬四關。港股曾升３６８點高見２４３６４；之後略為回

吐。隨後買盤再度增加。午後在上午波幅內走，恆指收市升３２９點或１﹒３７％，報

２４３２５。港股連升三日，累升１３６４點或５﹒９％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒８億元人民幣，增加４０﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）、中國平安（０２３１８）；淨

賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、微創醫療

（００８５３）。

主板成交１３９４﹒５３億元增加２２﹒３％。其中港股通成交１９１﹒１億元，佔總成交

１３﹒７％。



＊新經股落鑊，小米獲北水流入５億＊



新經濟股齊落鑊，小米集團升２﹒４１％報１２﹒７６元，北水淨買入５億元。

大市氣氛向好，加上憧憬更多中概股來港上市，港交所股價創新高，收升１﹒５３％報

２９２﹒４元，北水淨買入３﹒５億元。

中國平安升２﹒０４％報８０元，北水淨買入２﹒２億元。

有報道指騰訊以２﹒６億美元，折合港幣約２０﹒２億元，收購位於捷克的視頻遊戲開發商

波希米亞互動七成至八成股份。騰訊升０﹒５１％報４３２﹒６元，北水淨賣出５﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ５﹒０３

香港交易所 （００３８８） ３﹒４５

中國平安 （０２３１８） ２﹒１６

融創中國 （０１９１８） １﹒５２

微盟集團 （０２０１３） １﹒２８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －５﹒２４

美團點評 （０３６９０） －３﹒７３

微創醫療 （００８５３） －０﹒５１

中芯國際 （００９８１） －０﹒１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

