【香港政情】學生組織到高院就考評局取消歷史科試題申司法覆核

《經濟通通訊社３日專訊》「中學生行動籌備平台」成員下午到高等法院，就考評局取消文

憑試歷史科一條具爭議試題，入稟申請司法覆核。

平台發言人鄭家朗表示，考評局無跟從程序在考試後就試題進行分析，質疑考評局的決定是

受到政治壓力，違反《基本法》第３４及１３７條，又認為若司法覆核導致文憑試歷史科成績要

延遲公布，一切責任在於考評局。（ｂｎ）（ｚｚ）

