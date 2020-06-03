傳出售ＰＣＣＷ　Ｇｌｏｂａｌ，香港電訊指不評論市場傳聞

《經濟通通訊社３日專訊》有消息指香港電訊（０６８２３）正考慮出售旗下ＰＣＣＷ

Ｇｌｏｂａｌ，香港電訊發言人表示，不評論市場傳聞，惟強調ＰＣＣＷ Ｇｌｏｂａｌ是香港

電訊業務重要的一環。

報道指，ＰＣＣＷ Ｇｌｏｂａｌ估值可能高達１０億美元，料可吸引其他電訊公司及私募

股權基金競投，現時出售研究尚處初步階段，最快今年稍後時間會展開正式行動。（ｂｉ）

