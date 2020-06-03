【國安立法】約翰遜：若中方實施港區國安法，英國不會棄港人不顧

《經濟通通訊社３日專訊》人大早前通過在香港實施國安法，英國首相約翰遜表示，如果中

國在香港實施違反《中英聯合聲明》內中方國際義務的國安法，英國將不會棄港人於不顧。

約翰遜在英國《泰晤士報》撰文指，香港的成功是因為市民的自由。如果中國實施港區國安

法，將直接違反聯合聲明中規定的義務。很多港人擔心生活方式面臨威脅，若中方仍然實施令人

憂慮的國安法，英國無法坐視不理，並會履行其義務及提供替代選項。（ｓｋ）（ｚｚ）

