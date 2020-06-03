《小傳日記》神州數據勁，魚缸表現醒；三連升千點，企穩兩萬四

《小傳日記》雖然花旗國各地繼續有示威活動，不過孖屐憧憬經濟重啟，隔晚（２日）美股

似乎無視咗負面因素再上升，加上神州財新５月服務ＰＭＩ比市場預期勁，香江魚缸連續第三日

造好，重上兩萬四關。魚缸裂口高開３０７點報２４３０３，最多曾升３６８點，高見２４３６

４點之後升幅收窄低見２４２１９，隨後買盤再度增加。午後ＡＴＭＸ股跑出，加上香江今日難

得零感染，魚缸保持３００點升勢，最終埋單收報２４３２５，上升３２９點或升逾１巴仙。魚

缸三連升累漲１３６４點，升幅近６巴仙。全日主板成交１３９４﹒５３億銀減少逾７巴仙。

國企指數報９９６７，升９１點或升近１巴仙。

Ａ場今日反覆偏軟。上證綜指報２９２３，升１點；深證成指報１１１０８，跌４點。兩市

成交額７７７８億銀人仔增唔夠１巴仙。

先睇下重磅藍戰士表現。網易（０９９９９）第一日招股孖展已超額４４倍，咁多中概股回

歸，本地魚缸生發發（００３８８）自然維持強勢，再創年內新高，收市飛起近２巴仙，報２９

２﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）今日除息，收市踢高逾５巴仙，報７０﹒８５銀，係全日表現

最好藍戰士；大象（００００５）鏟高近３巴仙，報３８﹒１５銀；ＱＱ（００７００）收市升

半巴仙，報４３２﹒６銀。中移動（００９４１）無升跌，報５４﹒９５銀；建行（００９３９

）升近１巴仙，報６﹒３６銀。



＊魚毛變大魚好友最歡愉，物以罕為貴油佬今漲勢＊



孖屐對新經濟魚毛真係夠晒熱情，美團（０３６９０）今日又再破頂，最高見１６０﹒７銀

，市值一度突破９３６０億銀，收彈近６巴仙報１５５﹒３銀。外媒引述消息人士報道，ＱＱ（

００７００）花費２﹒６億美金，收購捷克遊戲開發商波希米亞互動七成至八成股份，隻企鵝仔

踼高將半巴仙，報４３２﹒６銀。阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓６１８購物節正式開始，開

售首日淘寶直播成交額已經超過５１億人仔，阿里收跳近５巴仙，報２０９﹒６銀。閱文（００

７７２）積極解決合同問題，內媒話佢發布咗「單本可選新合同」，根據不同授權分為三類四種

，意味作家社交賬號營運、付費閱讀模式嘅選擇權可以畀返作家話事，走高６巴仙，報４７﹒７

５銀。

憧憬石油出口國組織同盟國（ＯＰＥＣ＋）星期四個會將延長減產協議，減產幅度創紀錄，

三桶油今日都精神，中海油（００８８３）除息前夕鏟高近５巴仙，報９﹒５５銀；中石化（０

０３８６）抽高近４巴仙，報３﹒５６銀；中石油（００８５７）踼高近３巴仙，報２﹒７７銀

；Ｆ三星原油期（０３１７５）炒高近５巴仙，報２﹒６３８銀。



＊長實未可漲苦樂獨自賞，庫存去得多內房齊高歌＊



「限聚令」要再延長兩個星期到今個月１８號，可能會影響磚頭佬分成租金收入，今日咪跑

輸囉，新地（０００１６）同鷹君（０００４１）齊齊碌低兩格，報９６﹒１５銀同１８﹒６６

銀；新世界（０００１７）踼高近１巴仙，報８﹒４６銀；信置（０００８３）升兩格，報９﹒

５６銀。長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實（０１１１３），最新增持咗１３５﹒

２５萬股，全日平收報４３﹒７５銀。

各大神州磚頭佬５月份成績表現唔錯，反映行業復甦緊。旭輝（００８８４）合同銷售約２

０２億人幣，按月勁增五成半，踼高近２巴仙，報６﹒４銀。合景泰富（０１８１３）預售額９

１﹒５億人幣，按月多逾四成，跳高逾４巴仙，報１２﹒４２銀。萬科企業（０２２０２）銷售

金額約６１２﹒８億元，按月多兩成八，股份全日下滑兩格，報２６﹒２５銀。「四條三」恆大

（０３３３３）上月合約銷售金額約６０２億人幣，按月無咗近８巴仙，今日收跌四格，報１７

﹒４銀；而集團前兩日回購咗１７８７萬股。



＊汽車賣得到車佬亦造好，內需又炒起九毛九歡喜＊



近日神州汽協就公布咗上個月汽車行業嘅數據，５月汽車行業銷量按年升近一成二至２１３

﹒６萬輛，數據出色，車佬順勢開ｔｕｒｂｏ。吉利汽車（００１７５）升逾３巴仙，報１１﹒

４６銀；廣汽（０２２３８）踢高超過４巴仙，報６﹒７９銀；長汽（０２３３３）漲３巴仙，

報５﹒１３銀；北汽（０１９５８）飆近７巴仙，報３﹒４１銀；東風（００４８９）升近３巴

仙，報５﹒２６銀。

全球各國開始重啟經濟，內需佬今日個個隨市彈起。其中，九毛九（０９９２２）抽升近７

巴仙，報１３﹒８６銀兼創上市新高；海底撈（０６８６２）企穩，報３８﹒６５銀；呷哺呷哺

（００５２０）漲近２巴仙，報８﹒８４銀；頤海國際（０１５７９）同周黑鴨（０１４５８）

齊升超過１巴仙，分別報７２﹒６５銀及報４﹒７銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

