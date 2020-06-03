內地財新服務業ＰＭＩ勝預期，港股飆３２９點收２４３２５三連升

《經濟通通訊社３日專訊》市場聚焦歐美經濟重啟，昨日（２日）國際油價見近３個月高位

，抵銷中美關係惡化及美國多地騷亂等負面消息，加上金價及美元指數近期見回吐，美股三大指

數造好。外圍造好，港股承接上日升勢高開３０７點報２４３０３。其後，內地公布５月財新中

國服務業ＰＭＩ回升至５５並創９年半新高，刺激港股最多曾飆３６８點高見２４３６４，當中

資金換馬至舊經濟股份，金融及石油股撐市。此外，亞洲外圍股市亦造好，日股及台股各見３個

月高。最終港股三連升，全日於高位徘徊，收報２４３２５點，升３２９點或升１﹒３７％，主

板成交１３９４﹒５３億元增２２﹒２％。國企指數報９９６７點，升９１點或升０﹒９２％。

港股本周已累積升逾１３００點，部署牛熊證的資金亦出現明顯變化。參考經濟通報價機的

恆指牛熊證街貨圖，熊證重貨區現於２５１０１至２５２００點，連同下一級的２５００１－

２５１００點，合共相對期指張數逾２０００張；上日最多新增熊證的區域則於２４１０１點至

２４２００點，今日已全數殺掉。

Ａ股走勢不一，上證綜合指數報２９２３點，升２點或升０﹒０７％。深證成份指數報

１１１０８點，跌４點或跌０﹒０４％，總成交７７７８﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升０﹒５１％，報４３２﹒６元；匯控

（００００５）升２﹒５５％，報３８﹒１５元；中移動（００９４１）無升跌，報５４﹒９５

元；建設銀行（００９３９）升０﹒７９％，報６﹒３６元；港交所（００３８８）升

１﹒５３％，報２９２﹒４元破頂。



＊資金換馬至保險股，友邦彈半成冠藍籌＊



資金近日換馬至較落後的保險股，友邦保險（０１２９９）再抽高５﹒３３％，報

７０﹒８５元為最佳藍籌股；宏利金融（００９４５）升２﹒３３％，報１０１元；中國平安

（０２３１８）升２﹒０４％，報８０元；中國人壽（０２６２８）升２﹒６５％，報

１５﹒４８元；中國太保（０２６０１）升２﹒０７％，報２２﹒２元。

市場繼續追捧新經濟股，美團點評（０３６９０）續破頂，日內高見１６０﹒７元，市值一

度突破９０００億，最終高收５﹒５７％，報１５５﹒３元；阿里巴巴旗下「天貓６１８」於６

月１日正式開售，全日淘寶直播成交支付金額超過５１億元人民幣，當日逾２０個品牌、商家及

主播的淘寶直播間成交超過１０００萬元人民幣，阿里巴巴升４﹒８％，報２０９﹒６元；小米

集團（０１８１０）委任新管理習，全日升２﹒４１％，報１２﹒７６元；平安好醫生

（０１８３３）升２﹒６２％，報１０９﹒６元；推出單本可選新合同的閱文（００７７２）升

５﹒９９％，報４７﹒７５元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將於本周四召開會議，市場料將會延長現執行的減產協議，布

油亞洲時段突破４０美元大關，石油相關股造好。中國石油股份（００８５７）升２﹒９７％，

報２﹒７７元；中國海洋石油（００８８３）升４﹒６％，報９﹒５５元為最佳國指股；中國石

油化工股份（００３８６）升３﹒４９％，報３﹒５６元；中海油田服務（０２８８３）升

６﹒９８％，報７﹒３６元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升４﹒５２％，報２﹒６３８元。



＊五菱汽車飆五成三，內房股繼續造好＊



中國汽車工業協會預計５月汽車行業銷量完成２１３﹒６萬輛，環比增長３﹒２％，同比增

長１１﹒７％，汽車股上揚。獲納入免徵購置稅新能源車目錄的五菱汽車（００３０５）升

５３﹒２７％，報０﹒３０５元；吉利汽車（００１７５）有傳併購商用車上市公司華菱星馬股

份，收升３﹒４３％，報１１﹒４６元；廣汽集團（０２２３８）升４﹒４６％，報６﹒７９元

；北京汽車（０１９５８）升６﹒９％，報３﹒４１元；比亞迪股份（０１２１１）無升跌，報

４７﹒７元。

美匯指數連續第四日回落，人民幣則回穩，內房股普遍繼續上揚，５月預售額按年增加

４５％的合景泰富（０１８１３）升４﹒１９％，報１２﹒４２元；同期銷售按月大增逾五成半

的旭輝（００８８４）升１﹒９１％，報６﹒４元；中國奧園（０３８８３）升２﹒６６％，報

９﹒２５元；時代中國控股（０１２３３）升３﹒３３％，報１３﹒０４元；世茂房地產

（００８１３）升１﹒６４％，報３４﹒０５元。

美國大豆出口協會中國首席代表張曉平向《環球時報》證實，中國正按部就班採購美國大豆

，為近期雙方關係暫時降溫，出口股普升。敏華控股（０１９９９）升９﹒７８％，報６﹒９６

元；申洲國際（０２３１３）升２﹒５２％，報９７﹒６５元；創科實業（００６６９）升

２﹒２％，報７１﹒９元；萬洲國際（００２８８）升１﹒５３％，報６﹒６３元；敏實集團

（００４２５）升６﹒９９％，報２２﹒９５元。（ｋｓ）

