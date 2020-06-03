《鍾之日記》港股三連升，Ａ場五連升

《鍾之日記》６月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在內地隨著新冠疫情防控措施放寬，５月中國服務業經營活動大幅改善，今日公布的５月財

新服務業ＰＭＩ強力反彈至５５，較４月提高１０﹒６個百分點，２月以來首次處於擴張區間，

為２０１０年１１月以來的至逾九年半最高。不過新接出口業務仍然受到疫情嚴重影響，出現大

幅收縮，顯示外需仍顯疲弱，經濟恢復仍需時日。

值得留意的是，財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與官方數字走勢不完全相同，統計局公布

的５月服務業商務活動指數為５２﹒３，回升０﹒２個百分點；綜合ＰＭＩ持平於５３﹒４。



＊港股三連升，Ａ場險守五連升＊



內地財新服務業ＰＭＩ強力反彈，市場亦聚焦美國經濟重啟，並蓋過美國總統特朗普揚言以

美軍止暴制亂的利淡，外圍美股造好，香江魚缸今早亦高開報２４３０３點，升３０７點，重上

２４０００點水平，全日高位窄幅上落，高低波幅不足１４５點，恆指最終收報２４３２５點，

升３２９點。主板成交１３９４﹒５３億元增２２﹒２％。

祖國股市今早高開，整體而言保持悶局，直至尾盤券商板塊突然顯著下跌，拖累大市表現，

滬綜指全日升幅被收窄至０﹒０７％，報２９２３﹒３７點，幸未轉跌仍錄得五日連升。

人民銀行連續第三日不開展逆回購操作，今日淨回籠１２００億元人民幣，連續兩日收水

１３００億元人民幣，Ｓｈｉｂｏｒ各期限全線回升；不過，Ａ股交投續保持高水平，兩市全日

成交７７７８億人民幣，按日增加０﹒７％，續刷新兩個半月以來成交新高；外資透過陸股通淨

流入４４﹒１４億人民幣。



＊官媒批匯豐不表態，股價仍企穩＊



內地官媒《人民日報》微信公號轉載《北京日報》微信公號評論文章《坑客戶，匯豐終將失

去所有客戶》，批評匯豐（００００５）未有明確支持「港區國安法」。

文章「翻舊帳」指，匯豐銀行在２０１７年因違法問題面臨起訴，當時為配合美國司法部對

華為發起調查，不但在沒有任何說明的情況下結束了與華為的合作關係，還轉頭將華為此前提供

的文件交給美國。文章批評，匯豐出賣構陷合作夥伴，又指隨著時間的推移，匯豐銀行更多「牆

頭草」、「兩面人」的行為被曝光了出來。

文章又引述全國政協副主席梁振英曾在網上發文，指匯豐銀行未就國安法表態。文章質疑，

「匯豐在這個時候裝聾作啞，意欲何為？是擔心法網恢恢藏不住自己做的腌臢事，還是怕惹怒西

方靠山，從此丟了『賣港賺錢』的路子？」

全國人大早前表決通過「港區國安法」備受西方國家批評，本港一眾「大孖沙」先後發聲支

持，而英資的怡和今日亦在《大公報》及《文匯報》落全版廣告表態，怡和全版廣告內容提及，

法治精神及基本法所訂明的「一國兩制」原則是香港行穩致遠和繁榮的基石，有利鞏固香港作為

國際商業及金融中心的地位。集團相信訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續

吸納投資，提升就業機會及保障民生。

雖然面對政治壓力，匯控今日仍跟隨金融股造好撐市，收市升２﹒６％，報３８﹒１５元，

重上２０天線。



＊北京擬修法禁詆毀中藥，港中成藥股個別走＊



國家主席習近平昨日下午主持召開專家學者座談會時表示，中西醫結合、中西藥並用，是這

次疫情防控的一大特點，他提出要加強古典醫籍精華的梳理和挖掘，建設一批科研支撐平台，改

革完善中藥審評審批機制，促進中藥新藥研發和產業發展；加強中醫藥服務體系建設，提高中醫

院應急和救治能力；強化中醫藥特色人才建設，打造一支高水平的國家中醫疫病防治隊伍；加強

對中醫藥工作的組織領導，推動中西醫藥相互補充、協調發展。

盡管國家一向重視中醫藥產業發展，但近年內地互聯網上有聲音質疑中醫並非科學，中藥無

法通過雙盲測試，甚至揚言中醫是「巫醫」的一種，「中醫粉」和「中醫黑」之間論戰不絕。北

京市衛健委及市中醫局，近日與相關部門起草《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》，

並向公眾徵求意見。意見稿中最有爭議的一點在於，任何人詆毀、污衊中醫藥，可由公安機關依

法給予治安管理處罰，若構成犯罪則依法追究刑事責任。

由於「詆毀、污衊」的定義有一定主觀性，外界擔心，意見稿若真成為地方性法規，則意味

著公開批評中醫藥將誤觸法網；亦有法律界人士質疑，由北京衛健委出台的地方性法規，是不可

以解釋中國刑法的，該法例的立法或出現司法爭議。

不管如何，中醫藥在中國的地位仍可無可撼動，Ａ股中藥板塊急升，惟同板塊港股表現則個

別，白雲山（００８７４）升３％，中國中藥（００５７０）無升跌，同仁堂國藥

（０３６１３）跌５﹒１４％，同仁堂科技（０１６６６）則升０﹒８％。



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