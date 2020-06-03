《Ａ股焦點》李克強稱地攤經濟是中國生機，概念股掀漲停潮

《經濟通通訊社３日專訊》全國兩會閉幕後，國務院總理李克強周一（１日）前往山東煙台

考察，到當地一個小區攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，形容是中國

的生機。

與「地攤經濟」有關的股份掀漲停潮，茂業商業（滬：６００８２８）、銀都股份

（滬：６０３２７７）、小商品城（滬：６００４１５）、廣百股份（深：００２１８７）等齊

齊漲停板，浙江東日（滬：６００１１３）亦曾觸及漲停，現仍飆近９％。

在全國人大閉幕後的總理中外記者會上，李克強已有提到中小微企業和「地攤經濟」在「穩

就業」中的作用。而中央文明辦早前在今年全國文明城市測評指標中，明確要求不將佔道經營、

馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，被解讀為釋放放寬搞好「地攤經濟」的信號。

此外，上海城管執法局發布意見稿，提出支持特色小店開展「外擺攤」經營，實施「輕微免

罰」制度，為市場主體營造穩定、公平、透明、可預期的市場環境。有內媒亦從貴陽市綜合執法

局獲悉，目前貴陽「地攤經濟」的相關措施正在草擬中，具體細則將根據道路情況和整體環境來

定。

東北證券認為，隨著各地政策的放開，「地攤經濟」成為了經濟復甦的新動力，一方面拉動

就業人數上升，另一方面帶動消費。歷史上政策對「地攤經濟」相對支持的階段主要為２００７

年、２０１７年。從宏觀指標來看，「地攤經濟」政策的放開對於就業有一定支持作用，但對於

社會零售總額的提升並不明顯。（ａｃ）

