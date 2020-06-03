【聚焦數據】商務部：首四月人民幣計ＯＤＩ同比轉增０﹒７％

《經濟通通訊社３日專訊》商務部公布，２０２０年１－４月，中國境內投資者共對全球

１５５個國家和地區的３０８４家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資２３５０﹒８億

元人民幣，同比增長０﹒７％。對比今年首季累計投資１６９０﹒３億元人民幣，同比下降

０﹒６％。

１－４月，對外承包工程新簽合同額４５８５﹒４億元人民幣，同比增長２﹒１％。對外勞

務合作派出各類勞務人員８﹒２萬人，４月末在外各類勞務人員７８﹒７萬人。



＊首四月流向製造業投資同比降逾三成＊



今年首四月，中國企業在「一帶一路」沿線對５３個國家非金融類直接投資５２﹒３億美元

，同比增長１３﹒４％，佔同期投資總額的１５﹒６％，較上年提升２﹒３個百分點。其中，對

東盟非金融類直接投資達３９﹒４億美元，同比增長４３﹒３％。

期內，對外非金融類直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業等領域，

分別佔３７﹒４％、１７﹒４％、１３﹒８％，其中租賃和商務服務業、批發和零售業投資同比

分別增長４０﹒４％、９６％，製造業投資同比下降３２％。同期，流向科學研究和技術服務業

、農林牧漁業的投資同比分別增長６９﹒６％和５０％。

１－４月，一般建築、工業建設、水利建設類項目新簽合同額增長較快。其中，一般建築類

新簽合同額１４３﹒２億美元，同比增長４４﹒８％；工業建設類新簽合同額３１﹒２億美元，

同比增長３０﹒５％；水利建設類新簽合同額２４億美元，同比增長８３﹒２％。（ｗｌ）

