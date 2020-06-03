《日入而息》林鄭指中央堅定不移就港國安立法，港股三連升

《今天重點》﹡林鄭下午將與中央官員會面，表達港區國安法意見；林鄭指中央堅定不移進

行立法，維護香港和國家安全

﹡陳茂波稱香港絕不會實施外匯管制，對聯匯有充足信心

﹡官媒微信轉文：匯豐將失去所有客戶，批未表態支持；匯豐未表態被官媒轉

文批評，怡和登全版廣告撐立法

﹡陳帆稱沙中線啟德至紅磡段將提早至明年第三季開通；政府已向禮頓提出檢

控，並研究港鐵責任

﹡５月財新服務業ＰＭＩ強力彈至５５，２月來首錄擴張



《即日市況》﹡內地財新服務業ＰＭＩ勝預期，港股飆３２９點收２４３２５三連升



《深滬股市》﹡券商股尾盤突挫，滬指收市微升０﹒０７％仍保五連升



《美元匯價》﹡美匯技術走勢轉弱，可以沽出；歐元最新報１﹒１１９４╱９７，日圓最新

報１０８﹒５９╱６２



《公司業績》﹡絲路物流（００９８８）去年度虧損收窄至３﹒８億元，不派息



《公司資訊》﹡Ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ表示首季平台服務式住宅搜尋量按季增１４％

﹡中國核能科技（００６１１）與銀行簽訂兩份融資函件

﹡中銀香港分期「易達錢」推出閃批閃放貸款服務

﹡旭輝（００８８４）５月合同銷售按月大增逾５５％

﹡協合新能源（００１８２）附屬引進戰略投資者

﹡奇峰國際（０１２２８）明早起除牌

﹡金沙（０１９２８）發行５年半期及１０年期優先票據，本金額共１５億美

元

﹡財訊傳媒（００２０５）兩附屬遷至中環中心，四年期總租金１５００萬

﹡華人飲食（０８２７２）今早九時起停牌

﹡匯友生命科學（０８０８８）胡景邵辭任主席及非執董

﹡銀聯國際與交銀香港合作，豁免港澳跨ＡＴＭ網絡提款手續費

﹡德信中國（０２０１９）５月合約銷售金額按年升６１﹒６％

﹡大發地產（０６１１１）首５個月累計合同銷售額為８０﹒１９億元人民幣

﹡３香港表示與中樂團合作冀能展現５Ｇ最大的價值

﹡中梁控股（０２７７２）５月合約銷售額為１５１億人幣，首５月達４３０

億人幣

﹡翰森製藥（０３６９２）治療抑鬱症藥物獲臨床試驗通知書



《神州民企》﹡金嗓子（０６８９６）子公司拒付廣告費，霸氣敲鑼董事長被限制出境

﹡禹洲地產（０１６２８）５月合約銷售金額按年升１﹒０９倍



《中國要聞》﹡５月財新服務業ＰＭＩ強力彈至５５，２月來首錄擴張

﹡商務部表示首四月人民幣計ＯＤＩ同比轉增０﹒７％

﹡５月一二線城市新房成交面積漲兩成，北京漲價最明顯

﹡５月土地市場炙熱一線現高價拿地，料下半年供應增加

﹡上海虹口涉「圍標」住宅地塊重新掛牌，或採競價招標

﹡工信部公布新一批免徵車輛購置稅的新能源汽車目錄

﹡首屆上海夜生活節周六啟動，打造逾１８０項特色活動

﹡個人破產制度深圳「破冰」，欠款５０萬元可申請清算

﹡潘功勝稱銀行有較強能力消化可能產生的資產質量惡化

﹡據報監管要求銀行結構性存款壓量控價，以打擊套利

﹡人行連續第三天停逆回購，今日收水１２００億元

﹡美ＳＥＣ主席支持通過外國公司問責法案：能解決問題

﹡愛奇藝超前點播服務被裁侵權，法院稱損會員觀影體驗

﹡跟誰學再被揭購廿萬假微信帳號，沽空機構疑非法營銷

﹡抖音國際版成５月全球下載量最多Ａｐｐ，同比增兩倍

﹡瑞士國際空港服務公司勾銷一筆予母企海航集團貸款

﹡大額存單收益降，餘額寶收息不敵銀行「走資」明顯

﹡今年來資產證券化產品發行總額增１６％至逾７０００億元

﹡中期協表示５月期貨市場成交增長，疫情爆發後交投活躍

﹡人行買信用貸或致債市挫，潘功勝稱新舉措談不上量寬

﹡中債登表示境外機構連續第１８個月增持中國債券

﹡北京公開推介１００個重點項目，總投資１１４４億

﹡李克強山東考察：穩定經濟基本盤，兜牢民生底線

﹡上交所表示擬將部分基金業務漲跌幅放寬至２０％

﹡上海洋山特殊綜保區發布８８條對外開放支持政策

﹡ＡＩ晶片獨角獸寒武紀ＩＰＯ獲批，至今成立僅四年

﹡內地晶片龍頭寒武紀、敏芯股份科創板ＩＰＯ過會

﹡曠視否認中止赴港上市計劃，積極考慮登陸科創板

﹡加拿大電訊商放棄與華為合作，與愛立信諾基亞建網絡

﹡美參議院財委會主席表示相信中國會履行首階段貿易協議；美參議員表示英

國讓華為參與５Ｇ建設，將損害雙方合作

﹡美國貿易代表辦公室表示正展開數碼服務稅的貿易調查

﹡美國對中國進口釩損害國家安全展開調查

﹡受購物節帶動，上海５月線上實物銷售額超過去年水平

﹡中國郵政夥格力電器開展新零售直播品牌日活動

﹡廣州表示首屆直播節本周六啟動，連續７２小時直播帶貨



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％報１１３２０﹒１６點，連升三日



《其他消息》﹡立法會主席梁君彥縮減辯論國歌條例草案修訂時間

﹡陳帆稱沙中線啟德至紅磡段將提早至明年第三季開通；政府已向禮頓提出檢

控，並研究港鐵責任

﹡審計小組表示調查委員會提出的建議，１４項已經達成

﹡財庫局表示中小企還息不還本計劃已批款額逾２５７０億

﹡金管局第五次美元流動資金安排投標未接獲申請

﹡許正宇稱香港金融體系歷經考驗，無計劃改變外匯基金投資策略

﹡邱騰華稱資助５Ｇ技術計劃已收５０個申請，料月底前發首批款項

﹡聶德權稱凍薪非隨意決定，有意見可表達保持溝通

﹡學生組織到高院就考評局取消歷史科試題申司法覆核

﹡香港與東盟自貿協定及投資協定涉及印尼的部分生效

﹡麥格理據報將退租香港國際金融中心一期部分辦公空間

﹡深股通額度全日用４４﹒３億元；滬股通額度全日用１２﹒７億元，陸股通

淨流入４４億

﹡２０２１到期銀債本月派第３次息，年息３厘



《國安立法》﹡大律師公會去信人大冀獲港區國安法草擬文本

﹡官媒微信轉文：匯豐將失去所有客戶，批未表態支持

﹡林鄭下午將與中央官員會面，表達港區國安法意見

﹡約翰遜稱若中方實施港區國安法，英國不會棄港人不顧

﹡美商會調查指七成被訪者無計劃移走在港資產

﹡美國更新赴港建議：美公民或成為監視或任意執法目標

﹡匯豐未表態被官媒轉文批評，怡和登全版廣告撐立法

﹡蓬佩奧與五眼聯盟外長通話，討論香港等問題協調合作

﹡貝萊德表示國安法增市場不確定性，中概股回流料持續

﹡外交部回應藍韜文：英國對香港沒有管轄權和監督權

﹡陳茂波稱香港絕不會實施外匯管制，對聯匯有充足信心

﹡達沃斯主席表示若國安法逼走人才，香港經濟實力或受損



《新冠肺炎》﹡武漢東西湖區下調至低風險，湖北全省均為低風險地區

﹡何栢良憂祿泉樓仍有超級傳染者，港府將盡快檢測居民

﹡宏利香港捐４００部ｉＰａｄ予基層學童

﹡長和系公司以配對捐款形式，為公益金抗疫項目籌款

﹡施羅德表示私募債權具靈活性，在危機中崛起

﹡國民警衛隊表示１名參與平亂人員確診，９名同事有病徵

﹡陳肇始稱限聚令延長非針對遊行集會的大型人群聚集

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