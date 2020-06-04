《華爾街內望》市場繼憧憬經濟復甦，美股三連升道指收高５２７點

《經濟通通訊社４日專訊》投資者將目光由美國全國性抗議活動、疫情大流行憂慮移至經濟

復甦跡象，美股周三（３日）三連升，納指更接近紀錄高位。

道指高５２７點或２﹒０５％，報２６２６９點，收復二萬六關口。標指高４２點或

１﹒３６％，報３１２２點。納指高７４點或０﹒７８％，報９６８２點。

三大指數已由３月觸及的低點大幅反彈，並分別較２月觸及的紀錄高位僅低１﹒４％、

７﹒８％和１１﹒１％。

美國全國性抗議活動持續至第八日，抗議者繼續無視宵禁，但在總統特朗普威脅部署軍隊後

，暴力活動有所減少。

最新就業數據反映經濟正復甦，上月ＡＤＰ民間就業職位跌幅遠低於預期，市場等待美國勞

工部公布更全面的上月非農就業報告，預計失業率將飆升至創新高１９﹒７％。

個股方面，有消息指億萬富翁洛布旗下Ｔｈｉｒｄ Ｐｏｉｎｔ已入股波音，波音急漲

１２﹒９％。Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ上調當季銷售額及盈利預期，收漲

１２﹒３％。

化妝品製造商Ｃｏｔｙ跳漲１３﹒４％，公司或與電視真人秀明星卡戴珊合作推出美容產品

系列。金寶湯收益超預期，並上調全年盈測，不過由於難以滿足不斷飆升的消費需求，收跌

６﹒１％。

指標十年期國債收益率升８﹒６個基點，報０﹒ ７６５６％，創４月以來最高。（ａｌ）

