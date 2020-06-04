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即市新聞

04/06/2020 07:50

《華爾街內望》市場繼憧憬經濟復甦，美股三連升道指收高５２７點

　　《經濟通通訊社４日專訊》投資者將目光由美國全國性抗議活動、疫情大流行憂慮移至經濟
復甦跡象，美股周三（３日）三連升，納指更接近紀錄高位。
　　道指高５２７點或２﹒０５％，報２６２６９點，收復二萬六關口。標指高４２點或
１﹒３６％，報３１２２點。納指高７４點或０﹒７８％，報９６８２點。
　　三大指數已由３月觸及的低點大幅反彈，並分別較２月觸及的紀錄高位僅低１﹒４％、
７﹒８％和１１﹒１％。
　　美國全國性抗議活動持續至第八日，抗議者繼續無視宵禁，但在總統特朗普威脅部署軍隊後
，暴力活動有所減少。
　　最新就業數據反映經濟正復甦，上月ＡＤＰ民間就業職位跌幅遠低於預期，市場等待美國勞
工部公布更全面的上月非農就業報告，預計失業率將飆升至創新高１９﹒７％。
　　個股方面，有消息指億萬富翁洛布旗下Ｔｈｉｒｄ　Ｐｏｉｎｔ已入股波音，波音急漲
１２﹒９％。Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ上調當季銷售額及盈利預期，收漲
１２﹒３％。
　　化妝品製造商Ｃｏｔｙ跳漲１３﹒４％，公司或與電視真人秀明星卡戴珊合作推出美容產品
系列。金寶湯收益超預期，並上調全年盈測，不過由於難以滿足不斷飆升的消費需求，收跌
６﹒１％。
　　指標十年期國債收益率升８﹒６個基點，報０﹒　７６５６％，創４月以來最高。（ａｌ）

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