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04/06/2020 08:00

《盤前攻略》美國小非農勝預期股市強勢，港股料高開數百點後續升

　　　《經濟通通訊社４日專訊》美國非製造業數據回升，「小非農」ＡＤＰ美國５月私人市場
職位減少２７６萬個，減幅遠比市場預期為低，抵銷示威浪潮負面影響。全球股市普遍造好，加
拿大料疫情最壞時刻已過，周三（３日）議息後維持息率０﹒２５厘不變。美股方面，道指連升
三日，升５２７點報２６２７０，創３月５日以來最高；標指及納指分別漲１﹒３６％及０﹒７
８％，收報３１２２點和９６８２點，納指更距離歷史高位僅低１﹒３６％。
　　重啟經濟概念股續跑出，聯合航空揚１２﹒５％，達美航空漲７﹒８％；波音飆１２﹒９６
％，為表現最佳道指成分股；金融股持續強勢，摩通揚近半成，高盛漲逾３％。布蘭特期油曾升
穿４０美元石油股走高，埃克森美孚揚４％，雪佛龍升近３％；視訊會議軟體Ｚｏｏｍ五連升，
收漲７﹒５９％破２２０美元關。另外，華納音樂首日在納斯特掛牌，收報３０﹒１２美元，較
招股價高２０﹒４％。
　
＊夜期漲３５７點，匯控ＡＤＲ升近３％＊

　　港股夜期收報２４６０２點，升３５７點，高水２７６點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升２７８點收２４６０３點。預託證券普遍造好，騰訊升０﹒８５％，
折合港元報４３６﹒２７元。匯控升２﹒６３％，折合港元報３９﹒１５元。中移動漲０﹒８７
％，折合港元報５５﹒４３元。友邦升２﹒５５％，折合港元報７２﹒６６元。長和升０﹒２７
％，折合港元報５０﹒６９元。中行升０﹒６５％，折合港元報２﹒９４元。國壽升１﹒６４％
，折合港元報１５﹒７３元。中海油挫４﹒０３％，折合港元報９﹒１７元；中石化升１﹒３２
％，折合港元報３﹒６１元。

＊換馬至舊經濟股，中移動有水位可追入＊

　　隔晚美股繼續抽高，美元指數跌至１１周低位，現貨金曾跌至近１個月低位避險情緒降溫，
預料今早亞洲股市股市將持續升勢，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２４６５２點
，飆３５８點，料港股高開數百點，相信港股本日繼續「補升」呈高開高走格局。參考經濟通報
價機的恆指牛熊證街貨圖，熊證重貨區現於２５１０１至２５２００點，連同下一級的２５００
１－２５１００點，合共相對期指張數逾２０００張。若短期中美關係未有「惹事生非」，熊證
重貨區短期或有「被殺」危機。
　　另外，資金短期明顯已經換馬至走勢落後舊的經濟股以推升恆指，投資者可留意中移動（０
０９４１）及中聯通（００７６２），因為相關股份在本周升浪中尚未炒起，進取的投資者可少
注買入相關股份的「ｃａｌｌ輪」或「牛證」，但切記不能「過夜」。惟投資者須留意，若上述
股份炒起料本次短期升浪尾聲漸近，低位持貨的投資者可逐步減持「食胡」。（ｋｓ）

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