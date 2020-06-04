【配股熱潮】物管股先後配股，溫鋼城：投資者是時候止賺！

《經濟通通訊社記者張澤慧４日報道》近日大市氣氛回暖，就陸續有內房股同物管股集體配

股。上日（３日）綠城生活（０２８６９）就公布折讓逾７％配股籌近２７億元，今日永升生活

（０１９９５）就跟風，折讓近７％先舊後新配股籌１５﹒６億元。中投傲揚基金經理溫鋼城對

《經濟通通訊社》表示，預料之後有更多物管股高位配售，持有該類股份的投資者不妨先止賺。



＊高位配股合情合理＊



物管股一直以穩定為優勢在「疫市」中倍受追捧，儘管目前外圍氣氛得到改善依然繼續抽高

，物管股是和新經濟股率先收復此前「疫市」中的失地，並屢破頂的強勢板塊。溫鋼城表示，物

管股接連高位配股是合情合理的事，一來物管股的炒風已經持續了很長時間，該類股目前估值都

偏高，市盈率超過７０、８０倍，對公司來說是吸納資金的好時機；二來，雖然大家都覺得物管

股資金流是較其他行業穩定的，但是物管要擴大需要不斷收購，這需要較多的資金。指不排除現

時物管股高位配股籌資金市為了未來的收購活動準備資金。不過，他相信之後會有愈來愈多物管

股有配售活動，股價會有一定的回調，勸暫時不要部署物管股。



＊內房配股利現金流＊



除了物管股接連配股外，內房股近日亦有出現配股潮，萬科（０２２０２）今日公布折讓約

５％籌近８０億元，但反而開市早段抽升逾３％。溫鋼城表示，內房配股是正常的操作，不過萬

科本次配股並沒有在高位，加上目前對經濟前景仍充滿不確定性，人行亦強調不搞大水漫灌，現

時趁氣氛回暖吸金，有利於其現金流。從內房整體前景看，近期人民幣在低位反彈，且之前內房

跌幅大，目前的市帳率於較低水平，有出現超賣反彈。以萬科為例，目前市帳率僅１﹒４倍，較

歷史水平都低，料仍有上升空間，可選擇分段吸納，現價可落一注，若回調到２５﹒５元可再入

一注，上望２８元。

