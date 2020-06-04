美股造好惟市場見獲利盤，港股半日軟２７點收２４２９８

《經濟通通訊社４日專訊》美國非製造業數據回升，「小非農」ＡＤＰ美國５月私人市場職

位減少２７６萬個，減幅遠比市場預期為低，抵銷示威浪潮負面影響。美股三大指數均高走，道

指更創３月５日以來最高，加上全球主要股市普遍造好，港股隨外圍高開高開３１８點，報２４

６４３點，惟已是半日最高位。其後，港股在連升３日的情況下見獲利盤湧現，近日遭炒起的舊

經濟板塊如石油股、本地地產及公用股見回吐，港股半日最低曾跌１２１點見２４２０４點。最

終港股半日收報２４２９８點，跌２７點或跌０﹒１１％，主板成交７２９﹒２６億元。國企指

數報９９４３點，跌２４點或跌０﹒２４％。

參考經濟通報價機的恆指牛熊證街貨圖，熊證重貨區未有大變化，熊證重貨區現於２５１０

１至２５２００點，連同下一級的２５００１至２５１００點，合共相對對沖期指張數逾２００

０張。

Ａ股方面，上證綜合指數半日收報２９１７點，跌６點或跌０﹒２１％，成交１５３７﹒４

５億元人民幣。深證成份指數半日收報１１１１５點，升７點或升０﹒０７％，成交２４４４﹒

２６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒０５％，報４３２﹒４元；友邦保險（０１２９９

）升０﹒４９％，報７１﹒２元；中國平安（０２３１８）升０﹒７５％，報８０﹒６元；中移

動（００９４１）跌１％，報５４﹒４元；港交所（００３８８）跌０﹒３４％，報２９１﹒４

元。



＊「地攤經濟」概念股炒起，五菱汽車飆近五成六＊



內地近日力谷「地攤經濟」，更獲國務院總理李克強形容為「中國生機」，相關概念股份炒

起。五菱專用車在網上轉載「擺地攤」合法化的消息，並為其自家的車型「五菱榮光翼開啟售貨

車」賣廣告，被網民譽為「地攤神車」，半日五菱汽車（００３０５）飆５５﹒７４％，報０﹒

４７５元暫升幅最大個股；青島啤酒（００１６８）破頂升１﹒５４％，報５６元；華潤啤酒（

００２９１）升２﹒８４％，報４５﹒３元；九毛九（０９９２２）升０﹒７２％，報１３﹒９

６元；呷哺呷哺（００５２０）升０﹒５７％，報８﹒８９元。

新經濟股普遍回軟，惟近期強勢的美團（０３６９０）市值已高達逾９４００億元，超越重

磅股友邦，半日破頂漲４﹒３１％，報１６２元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒１９％，報２

１０元；小米集團（０１８１０）跌０﹒３１％，報１２﹒７２元；閱文集團（００７７２）跌

２﹒６２％，報４６﹒５元；平安好醫生（０１８３３）跌３﹒１９％，報１０６﹒１元。

匯豐銀行及渣打銀行齊表態指「港區國安法」有助香港長遠穩定，匯控（００００５）揚１

﹒５７％報３８﹒７５元；渣打（０２８８８）升２﹒２６％，報４０﹒７元。其他銀行股方面

，恆生銀行（０００１１）跌０﹒６４％，報１２３﹒７元；中銀香港（０２３８８）無升跌，

報２３﹒５５元；東亞銀行（０００２３）升０﹒４６％，報１７﹒４元。



＊市場憧憬澳門開關在即，金沙飆４％撐市＊



市場憧憬澳門開關在即，濠賭股上揚，銀河娛樂（０００２７）升１﹒０１％，報５５﹒２

５元；金沙（０１９２８）彈４﹒０６％，報３２﹒０５元；永利澳門（０１１２８）升３﹒２

８％，報１３﹒８６元；澳博控股（００８８０）升１﹒７６％，報９﹒２４元；新濠國際

（００２００）升４﹒１８％，報１６﹒４６元；美高梅中國（０２２８２）升２﹒２２％，報

９﹒６８元 。

美國運輸部周三（３日）宣布，將由本月１６日起禁止中國航空公司的航班飛往美國，作為

對中國打壓美國航空公司的相應反制措施。中資航空股普遍走低，中國國航（００７５３）跌１

﹒０１％，報４﹒９１元；南方航空（０１０５５）無升跌，報３﹒４２元；東方航空（００６

７０）無升跌，報２﹒８１元；中銀航空租賃（０２５８８）升１﹒８％，報４７﹒９５元；北

京首都機場（００６９４）跌０﹒２％，報５﹒０５元。

永升生活（０１９９５）配股集資，拖累近日強勢的物管股近全線向下， 永升生活跌３﹒

７９％，報１２﹒１８元；中海物業（０２６６９）跌４﹒９５％，報８﹒２５元；保利物業（

０６０４９）跌３﹒３１％，報８７﹒６元；奧園健康（０３６６２）跌２﹒５５％，報９﹒１

６元；雅生活服務（０３３１９）跌１﹒１６％，報４２﹒６５元。（ｋｓ）

