美股連升三天，港股高開３１８點報２４６４３點，國指漲１０４點

《經濟通通訊社４日專訊》市場憧憬肺炎疫後經濟反彈，美國最新公布的就業數據及非製造

業指數改善，隔晚美股三大主要指數全線上升，道指連升三天，收市飆逾５００點，亞洲股市早

段向好，日經２２５指數升１９７點，台北加權指數升９９點，而港股今早高開３１８點，國企

指數重上一萬點關。紐約期油及布蘭特期油均創３月６日以來收市新高，三桶油有支持，中海油

（００８８３）開升３﹒３％，報９﹒４元。美團點評（０３６９０）再升５﹒６％，開報１６

４元創新高。萬科（０２２０２）配售３﹒１６億股新Ｈ股，股價開升３﹒２４％，報２７﹒１

元。恆生指數開報報２４６４３，上升３１８點或上升１﹒３１％，主板成交５０﹒４２億元。

國企指數報１００７２，上升１０４點或上升１﹒０５％。

重磅股方面，匯控（００００５）升升１﹒９７％，報３８﹒９元；騰訊（００７００）上

升０﹒５５％，報４３５元；港交所（００３８８）再創新高，升０﹒９６％，報２９５﹒２元

；友邦保險（０１２９９）上升３﹒４６％，報７３﹒３元；中移動（００９４１）上升０﹒６

４％，報５５﹒３元；建行（００９３９）上升０﹒６３％，報６﹒４元。



恆指開市十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信和置業（０００８３） ９﹒９９元 升４﹒５０％

萬洲國際（００２８８） ６﹒８６元 升３﹒４７％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒３０元 升３﹒４６％

中海油 （００８８３） ９﹒４０元 升３﹒３０％

碧桂園 （０２００７） １０﹒２０元 升２﹒８２％



恆隆地產（００１０１） １７﹒５６元 升２﹒８１％

申洲國際（０２３１３） １００﹒００元 升２﹒４１％

中國旺旺（００１５１） ５﹒８０元 升２﹒２９％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒５０元 升２﹒２７％

石藥集團（０１０９３） １６﹒３８元 升１﹒９９％

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（ｃａ）

