《盤後部署》港股短線升勢過急可先減倉獲利，料２４０００有支持

《經濟通通訊社４日專訊》美國非製造業數據回升，「小非農」ＡＤＰ美國５月私人市場職

位減少２７６萬個，減幅遠比市場預期為低，抵銷示威浪潮負面影響。美股三大指數均高走，道

指更創３月５日以來最高，加上全球主要股市普遍造好，港股隨外圍高開高開３１８點，報

２４６４３點，惟已是全日最高位。其後，港股在連升３日的情況下見獲利盤湧現，近日遭炒起

的舊經濟板塊如石油股、本地地產及公用股見回吐，港股曾跌１２１點見２４２０４點為全日最

低位。

午後，港股未見起色，美股指數期貨偏軟於低位徘徊。不過多隻重磅藍籌於競價時段抽上，

港股最終微升４０點或升０﹒１７％，報２４３６６點，主板成交１２５４﹒１１億元。國企指

數報９９６７點升不足１點。

Ａ股升跌不一，上證綜合指數收報２９１９點，跌４點或跌０﹒１４％。深證成份指數收報

１１１３９點，升３０點或升０﹒２８％，總成交５２１７﹒３６億元人民幣。



＊瑞銀指Ａ股估值高，將其「增持」評級降低至「減持」＊



近日瑞銀發表報告指，Ａ股估值高，以及中美關係緊張，故將其對中國股票「增持」評級降

低至「減持」；港股則維持「減持」評級。瑞銀指，由於內地從新冠肺炎疫情中恢復速度較其他

亞洲地區快，令其相對市盈率達到了過去１０年的８３％。該行料中國的非金融債務總額或增至

ＧＤＰ的２９％，續不利銀行股。

另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太資產配置主管Ａｄｒｉａｎ Ｚｕｅｒｃｈｅｒ近

日指出，他認為亞洲將是今明兩年股市收益唯一實現正增長的地區。他指出瑞銀目前已加大配置

除日本以外地區的亞洲股票。他又認為最令人恐慌的時刻已過，然後各國的財政刺激政策陸續使

用，世界正處於經濟的修復模式中。



＊強勢板塊料陸續見「抽水潮」，現不宜入貨＊



港股早前連升３日累漲約１３００點後，本日明顯見獲利盤，多個板塊均見回吐，但跌幅不

算大，未知是為下一跌浪做「高台」，還是短期升浪的調整。本港現處於「政治市」，短期走勢

未明。然而，筆者認為本日調整可作一個訊號，讓投資者警惕港股長遠危機其實未解除。

首先，小心美國繼續「出招」，美國或及後公布制裁中國及香港詳情，或再為市場帶來震盪

。其次，美國近期的示威騷亂越演越烈，恐怕令當爆發第二波疫情。另外，近來強勢板塊如物管

、醫療設備及軟件股等見上升乏力，亦見一定程度調整。由於上述股票估值普遍處於高位，它們

或陸續出現配股等手段的「抽水潮」，建議投資者不要心急入貨。由於大市短線升勢頗急，短線

或有調整機會，加上目前太多政治事件左右大市，建議低位買貨者有貨減倉獲利，無貨者觀望為

佳。

技術方面，恆指自３月底已第４次挑戰２４８００關，已見小型「４頂」之勢。如回調跌穿

２４０００點就要小心升勢完結。港股短期料２４０００有支持，但仍受制２５０００的阻力。

（ｋｓ）

