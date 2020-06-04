【貿易再戰】美國針對３３個中國實體的制裁黑名單明日生效

《經濟通通訊社４日專訊》美國商務部周三（３日）表示，針對３３間中國企業和機構的新
制裁將於明日（５日）生效。
商務部上個月宣布將上述企業和機構列入貿易黑名單，因為他們幫助北京監控穆斯林少數民
族，並與中國軍方有關聯。
這些企業和機構被列入美國的實體清單，將限制他們向相關企業銷售和付運美國商品，以及
限制使用美國零件或技術在國外製造的產品。（ａｌ）（ｚｚ）
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