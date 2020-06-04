【國安立法】特朗普：未考慮因香港國安法問題制裁習近平

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普周三（３日）接受美國媒體Ｎｅｗｓｍａｘ

ＴＶ訪問時表示，沒有考慮就中國在香港推動國安法，而對中國國家主席習近平實施制裁。特朗

普又指有一段長時間沒跟習近平對話，強調雙方以前的關係非常好。

他又稱讚兩國於今年１月達成的貿易協議，但再次批評中國應對疫情的做法，強調中國不應

該讓疫情發生。（ａｌ）（ｚｚ）

