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即市新聞

04/06/2020 09:24

《異動股》萬科開漲逾３％，折讓近半成配股淨籌約７９億元

　《經濟通通訊社４日專訊》萬科企業（０２２０２）Ｈ股現價升３﹒２４％，報２７﹒１元；
成交約５７萬股，涉資１５４４萬元。
　　Ａ股（深：０００００２）現價２７﹒０２元人民幣，升０﹒６７％，成交２１９５萬元人
民幣，涉及８１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８﹒７８％。
　　萬科企業就向不少於６名承配人配售３﹒１５６億新Ｈ股訂立配售協議，每股２５元，較上
日收市價２６﹒２５元折讓４﹒７６％。配售所得款項淨額料為７８﹒６５億元。擬用於補充營
運資金，具體用於償還集團境外債務性融資，惟將不會用於境內住宅開發。
　　現時，恆生指數報２４６４３點，升３１８點或升１﹒３１％，主板成交５０﹒４２億元。
國企指數報１００７２點，升１０４點或升１﹒０５％。
　　上證綜合指數報２９３１點，升８點或升０﹒２９％，成交２８﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１４６點，升３７點或升０﹒３４％，成交３８﹒７７億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬科企業（０２２０２）　　　２７﹒１０元　　　升３﹒２４％
　　中海外　（００６８８）　　　２５﹒３０元　　　升１﹒６１％
　　旭輝控股（００８８４）　　　　６﹒３３元　　　跌１﹒０９％
　　龍湖集團（００９６０）　　　３７﹒６５元　　　升０﹒８０％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３２﹒４０元　　　升１﹒８９％
　　時代中國（０１２３３）　　　１３﹒１０元　　　升０﹒４６％
　　融創中國（０１９１８）　　　３５﹒４５元　　　升２﹒１６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒２０元　　　升２﹒８２％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　　８﹒７６元　　　無升跌
　　中國奧園（０３８８３）　　　　９﹒４５元　　　升２﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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