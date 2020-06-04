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即市新聞

04/06/2020 09:24

《異動股》富時羅素新貴全線造好，阿里健康、翰森製藥開高逾２％

　　《經濟通通訊社４日專訊》再有內地大型指數公布季檢結果，阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８
）、阿里健康（００２４１）及翰森製藥（０３６９２）均為富時中國５０指數新貴，目前在大
市繼續造好下，表現跑羸大市。
　　阿里巴巴開高１﹒６２％，報２１３元，創逾三個月高位，亦即突破４、５月的雙頂高位２
１１﹒８元。阿里健康則繼上日（３日）站穩２０元收市後，今日開市再進賬２﹒４８％，報２
０﹒７元。
　　至於翰森製藥近期已強勢，目前繼續抽高２﹒０７％，報３６﹒９５元，再創歷史新高。
　　富時羅素宣佈季度檢討結果，富時中國５０指數將納入阿里巴巴、阿里健康及翰森製藥，剔
出申洲國際（０２３１３）、新華保險（０１３３６）及中交建（０１８００），有關變動在本
月１９日收市後生效。
　　不過，雖然三股將被剔出，惟全線開市表現仍然造好，升幅介乎１－２％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　將獲納入：
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２１３﹒００元　　升１﹒６２％
　　阿里健康　　　（００２４１）　　２０﹒７０元　　升２﹒４８％
　　翰森製藥　　　（０３６９２）　　３６﹒９５元　　升２﹒０７％

　　將被剔出：
　　申洲國際　　　（０２３１３）　１００﹒００元　　升２﹒４１％
　　新華保險　　　（０１３３６）　　２６﹒３５元　　升２﹒１３％
　　中交建　　　　（０１８００）　　　５﹒０１元　　升１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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