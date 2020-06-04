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即市新聞

04/06/2020 09:34

《異動股》美團裂口高開逾半成再破頂，市值超越藍籌友邦

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團點評－Ｗ（０３６９０）升勢未止，今早裂口高開５﹒６％
，報１６４元，再創歷史新高；現價則報１６２﹒６元，升４﹒７％，成交達２９７萬股，涉資
４﹒８１億元，為第二活躍股份，僅次於有配股消息、今早有大手上板的永升生活服務（０１９
９５）。
　　以黃金比率計算，美團理應可升抵１６２元的預期目標。
　　雖然美團持續抽高，惟買盤仍然積極，目前主動買沽比率達６０％，錄得淨主動買入逾９５
００萬元。美團市值已高達逾９４００億元，超越重磅股友邦（０１２９９）的逾８６００億元
市值。
　　ＡＴＭＸ股份中，小米集團－Ｗ（０１８１０）升幅僅次美團，目前進賬１﹒７２％，報１
２﹒９８元；騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）則分別走高不足１％。
　　現時，恆生指數報２４５５３，升２２７點或升０﹒９４％，主板成交８３﹒４７億元。國
企指數報１００３４，升０﹒６７％或升６７點。

　　表列ＡＴＭＸ股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評－Ｗ　（０３６９０）　１６２﹒６０元　　升４﹒７０％
　　騰訊控股　　　（００７００）　４３４﹒８０元　　升０﹒５１％
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２１１﹒６０元　　升０﹒９５％
　　小米集團－Ｗ　（０１８１０）　　１２﹒９８元　　升１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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