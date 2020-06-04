《異動股》美團裂口高開逾半成再破頂，市值超越藍籌友邦

《經濟通通訊社４日專訊》美團點評－Ｗ（０３６９０）升勢未止，今早裂口高開５﹒６％

，報１６４元，再創歷史新高；現價則報１６２﹒６元，升４﹒７％，成交達２９７萬股，涉資

４﹒８１億元，為第二活躍股份，僅次於有配股消息、今早有大手上板的永升生活服務（０１９

９５）。

以黃金比率計算，美團理應可升抵１６２元的預期目標。

雖然美團持續抽高，惟買盤仍然積極，目前主動買沽比率達６０％，錄得淨主動買入逾９５

００萬元。美團市值已高達逾９４００億元，超越重磅股友邦（０１２９９）的逾８６００億元

市值。

ＡＴＭＸ股份中，小米集團－Ｗ（０１８１０）升幅僅次美團，目前進賬１﹒７２％，報１

２﹒９８元；騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）則分別走高不足１％。

現時，恆生指數報２４５５３，升２２７點或升０﹒９４％，主板成交８３﹒４７億元。國

企指數報１００３４，升０﹒６７％或升６７點。



表列ＡＴＭＸ股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評－Ｗ （０３６９０） １６２﹒６０元 升４﹒７０％

騰訊控股 （００７００） ４３４﹒８０元 升０﹒５１％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２１１﹒６０元 升０﹒９５％

小米集團－Ｗ （０１８１０） １２﹒９８元 升１﹒７２％

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（ｋｌ）

