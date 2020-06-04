《異動股》吉利汽車漲逾２％，否認有意收購華菱星馬

《經濟通通訊社４日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升２﹒２７％，報１１﹒７２元，

盤中高見１１﹒８元，重上十天線（約１１﹒４６８）及五十天線（１１﹒５４４）；成交約２

４０９萬股，涉資２﹒８２億元。

內媒稱吉利汽車有意收購商用車企業華菱星馬，惟吉利汽車行政總裁桂生悅回覆《信報》稱

，未聞有關事件，肯定與吉利汽車無關，但不知悉是否與母公司浙江吉利有關。

現時，恆生指數報２４３９１點，升６５點或升０﹒２７％，主板成交３１９﹒６１億元。

國企指數報９９８０點，升１２點或升０﹒１３％。

上證綜合指數報２９２１點，跌１點，成交７８９﹒８２億元人民幣。深證成份指數報１１

１４２點，升３４點或升０﹒３１％，成交１２４７﹒６４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒７２元 升２﹒２７％

東風集團（００４８９） ５﹒３８元 升２﹒２８％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒６７元 升１﹒２１％

比亞迪 （０１２１１） ４７﹒９０元 升０﹒４２％

廣汽集團（０２２３８） ６﹒８７元 升１﹒１８％

長城汽車（０２３３３） ５﹒２６元 升２﹒５３％

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（ｆｚ）

