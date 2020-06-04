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04/06/2020 10:01

《異動股》吉利汽車漲逾２％，否認有意收購華菱星馬

　　《經濟通通訊社４日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升２﹒２７％，報１１﹒７２元，
盤中高見１１﹒８元，重上十天線（約１１﹒４６８）及五十天線（１１﹒５４４）；成交約２
４０９萬股，涉資２﹒８２億元。
　　內媒稱吉利汽車有意收購商用車企業華菱星馬，惟吉利汽車行政總裁桂生悅回覆《信報》稱
，未聞有關事件，肯定與吉利汽車無關，但不知悉是否與母公司浙江吉利有關。
　　現時，恆生指數報２４３９１點，升６５點或升０﹒２７％，主板成交３１９﹒６１億元。
國企指數報９９８０點，升１２點或升０﹒１３％。
　　上證綜合指數報２９２１點，跌１點，成交７８９﹒８２億元人民幣。深證成份指數報１１
１４２點，升３４點或升０﹒３１％，成交１２４７﹒６４億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒７２元　　　升２﹒２７％
　　東風集團（００４８９）　　　５﹒３８元　　　升２﹒２８％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒６７元　　　升１﹒２１％
　　比亞迪　（０１２１１）　　４７﹒９０元　　　升０﹒４２％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒８７元　　　升１﹒１８％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒２６元　　　升２﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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