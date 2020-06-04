【國安立法】銀保監：美國少數政客揚言要制裁香港，損人不利己

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》銀保監新聞發言人表示，５月２８日，十三

屆全國人大三次會議通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律

制度和執行機制的決定》。這是維護國家安全、保持香港長期繁榮穩定的重要舉措，充分體現了

「一國兩制」、港人治港、高度自治的方針，能夠切實保障香港長治久安和香港居民的合法權益

，有利於鞏固香港的國際金融中心地位，不會影響外國投資者在香港的正當權益。

美國少數政客揚言要制裁香港，這是損人不利己的行為，不可能對香港產生任何實質性的影

響。維護國家安全是世界任何國家都必須堅守的底線，也是國際關係的基本準則。香港事務是中

國內政，不容任何外部勢力干涉。



＊香港的獨立關稅區地位不是個別國家可以左右＊



香港的獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家可以左右的。香港有完善的法

律制度，穩健的金融體系，大量高素質、專業化的金融人才，雄厚的經濟基礎和國際一流的營商

環境，有４４００億美元外匯儲備和超過１萬億港元的財政儲備，完全可以應對各種風險挑戰。

目前香港金融市場運行平穩，聯繫匯率制度穩固，沒有非正常資金外流。這也反映出國際市場對

香港充滿信心。

銀保監強調，損壞香港金融繁榮穩定，不符合當地金融同業的利益，不符合內地金融機構的

利益，也不符合包括美資公司在內的所有外資金融企業的利益。內地銀行保險機構將一如既往堅

持以市場化、法治化的方式與香港各界廣泛合作，積極審慎地發展和創新各類金融業務，以實際

行動支持香港繁榮穩定。

