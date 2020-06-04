【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７億人幣，買申洲潤啤沽騰訊太平

《經濟通通訊社４日專訊》市場憧憬新冠肺炎疫後經濟反彈，就業數據及非製造業指數改善

，美股造好。港股今日曾飆三百點後一度倒跌，最終仍連升四日，累飆逾千四點。恆指高開

３１８點後走勢向下，加上人民幣走弱，一港股升勢不保，最多跌１２１點，見２４２０４點。

之後收復失地，午後又再度轉跌，但收市競價時段嘜高，收報２４３６６點，轉升４０點。

按額度計算，北水全日淨流入１７億元人民幣，減少２２﹒１％。北水淨買入最多的個股依

次是申洲國際（０２３１３）、華潤啤酒（００２９１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、中國太平（００９６６）、美團點評（０３６９０）。

主板成交１２５４﹒１１億元減少１０﹒１％。其中港股通成交１６５﹒２億元，佔總成交

１３﹒２％。



＊港股連升四日但北水續縮水，騰訊遭拋棄流走近２億＊



出口股普遍向上，申洲國際升３﹒０２％報１００﹒６元，北水淨買入３﹒４億元。

「地攤經濟」概念熱炒，潤啤破頂高見４６﹒１元；升３﹒６３％報４５﹒６５元，北水淨

買入１﹒７億元。

小米集團跌０﹒７８％報１２﹒６６元，北水淨買入１﹒５億元。

騰訊控股升０﹒５５％報４３５元，五連升惟遭北水拋棄，淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

申洲國際 （０２３１３） ３﹒３６

華潤啤酒 （００２９１） １﹒７４

小米集團 （０１８１０） １﹒４６

威高股份 （０１０６６） １﹒２８

香港交易所 （００３８８） １﹒１３



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１﹒８３

中國太平 （００９６６） －０﹒９９

美團點評 （０３６９０） －０﹒６７

山東黃金 （０１７８７） －０﹒６５

微創醫療 （００８５３） －０﹒１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

