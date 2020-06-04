《本港樓市》零售核心區現棄租潮，天梭表約滿遷出羅素街

疫情影響下，旅客量急跌，鐘表生意首當其衝。近日再有鐘表店撤出零售核心區一線地段，

利園山道２７號Ａ至Ｄ號地下，位處羅素街單邊。由於舖位處連接時代廣場及希慎廣場兩大商場

必經之路，以往旅客多，人流暢旺。該舖面積約８００平方呎，原由Ｓｗａｔｃｈ Ｇｒｏｕｐ

旗下天梭表（ＴＩＳＳＯＴ）租用，月租約６０萬元，租客最近正式遷出，舖位現正進行招租。

據代理指，業主並無指定意向價，估計市值每月約５０萬元。《香港經濟日報》

