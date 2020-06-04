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04/06/2020 12:42

禹洲地產：有信心今年可達千億人幣銷售目標

　　《經濟通通訊社４日專訊》禹洲地產（０１６２８）高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱
于賡於股東會後表示，今年首５個月累計合約銷售額按年有大幅增長至約３０７億元（人民幣．
下同），目前已追回進度約９５％，主要是考慮到農曆新年等因素，首季原定立的銷售目標並不
高，故疫情的影響不大，有信心可達１０００億元的銷售目標。
　　執行總裁許珂補充稱，疫情緩和後已逐步釋放被延遲的買房需求，相信到７月市場仍會維持
復甦態勢，公司對銷售前景仍審慎樂觀。
　　對於公司去年收入有所下跌，邱於賡指，主要是由於去年較多合資項目，並沒有反映出公司
銷售增長利好的因素，認為收入下跌是短期現象，相信今、明兩年收入有穩定增長。
　　他續指，約５０％收入將用作買地預算，但由於年初至今公司只購入三幅地，故今年或會將
預算降至４０％。惟他強調，去年買地貨值１０００億元，今年不買地亦可達到銷售目標。事實
上，上半年一、二線城市地價較火熱，直言強求跟人比拚競投的話，將容易錄得虧損。公司會通
過其他模式買地，並透露今年來自收併購項目不會比公開市場拿的地少，期望可將毛利率控制在
不低於２５％水平。
　　香港市場方面，邱氏表示，近期香港樓市環境不理想，令租金有下調壓力，但隨著疫情緩和
及社會環境穩定，相信６個月後租賃市場可回復正常，而旗下位於堅道的服務式公寓已於上周開
始招標，由於項目主打中高層金融客，故受疫情影響較少，租金約３至４萬港元。另外，本港寫
字樓租金亦有一定壓力，今年租金下跌１０％至１５％，認為跌幅尚可接受，對寫字樓市場看法
並不悲觀。（ｙｗ）

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