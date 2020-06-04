《再戰明天》紐央行討論金融穩定性報告，美國公布非農就業數據

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日）新西蘭央行討論金融穩定性報告，而美國就將會公

布上月非農就業數據。



＊瑞典央行和政府參加金融穩定委員會會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日俄羅斯央行總裁納比烏里娜將召開記者會發表講話。本港時間

９：００ａｍ，新西蘭央行將進行現場小組討論，於惠靈頓解釋金融穩定性報告。

３：００ｐｍ，瑞典央行、瑞典金融服務監管局、瑞典國家債務辦公室和政府將參加金融穩

定委員會會議。



＊美國公布上月非農就業數據＊



在數據方面，７：３０ａｍ，日本將公布４月日本家庭平均消費，料按年跌幅擴大至

１５﹒４％，按月跌幅則擴大至８﹒７％。

２：００ｐｍ，德國將公布４月經調整後製造業訂單，料按月跌幅擴大至１９﹒７％。

８：３０ｐｍ，美國將公布上月非農就業數據，料僅減少８００萬個職位。另外美國失業率

料擴大至１９﹒８％。

加拿大亦將同時公布就業人數變動，料僅減少５０萬人，另外失業率料擴大至１５％。



＊新濠日清開股東會＊



在本港，明日新濠國際（００２００）、日清食品（０１４７５）、ＪＳ環球生活

（０１６９１）等開股東會，另外亨得利（０３３８９）則公布業績。（ａｌ）

