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即市新聞

04/06/2020 19:21

《再戰明天》紐央行討論金融穩定性報告，美國公布非農就業數據

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日）新西蘭央行討論金融穩定性報告，而美國就將會公
布上月非農就業數據。

＊瑞典央行和政府參加金融穩定委員會會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日俄羅斯央行總裁納比烏里娜將召開記者會發表講話。本港時間
９：００ａｍ，新西蘭央行將進行現場小組討論，於惠靈頓解釋金融穩定性報告。
　　３：００ｐｍ，瑞典央行、瑞典金融服務監管局、瑞典國家債務辦公室和政府將參加金融穩
定委員會會議。

＊美國公布上月非農就業數據＊

　　在數據方面，７：３０ａｍ，日本將公布４月日本家庭平均消費，料按年跌幅擴大至
１５﹒４％，按月跌幅則擴大至８﹒７％。
　　２：００ｐｍ，德國將公布４月經調整後製造業訂單，料按月跌幅擴大至１９﹒７％。
　　８：３０ｐｍ，美國將公布上月非農就業數據，料僅減少８００萬個職位。另外美國失業率
料擴大至１９﹒８％。
　　加拿大亦將同時公布就業人數變動，料僅減少５０萬人，另外失業率料擴大至１５％。

＊新濠日清開股東會＊

　　在本港，明日新濠國際（００２００）、日清食品（０１４７５）、ＪＳ環球生活
（０１６９１）等開股東會，另外亨得利（０３３８９）則公布業績。（ａｌ）

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