《小傳日記》賭場要旺丁，ＱＱ五連升；魚缸輕輕跳，好友繼續笑

《小傳日記》花旗國非製造業數據按月回升好過預期，「小非農」ＡＤＰ５月私人市場職位

少咗２７６萬個，反映失業情況緩和緊，抵銷示威嘅負面影響，隔晚美股三大指數報喜。香江魚

缸就高開３１８點，報２４６４３點，但已經係全日最高位。魚缸始終連升三日，今日明顯唔係

幾夠力，傳沙特唔打算每日再額外自願減產１１８萬桶，油佬有回吐，本地磚頭佬都偏軟，表現

比較好嘅有賭仔，話憧憬馬交放寬入境限制喎。魚缸最低跌１２１點見２４２０４點。全日走勢

上下爭持，喺ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ（０１２９９）嘅助力下，臨收市先抽番上少少，收

報２４３６６點，跳高４０點或０﹒１７％，主板成交１２５４﹒１１億銀少一成。國指報９９

６７點，微升０﹒４點。

部份重磅藍戰士連跳幾日，係時候唞唞，生發發（００３８８）同建行（００９３９）軟兩

格，報２９２銀同６﹒３４銀；中移動（００９４１）唔見近１巴仙，報５４﹒５銀。股王ＱＱ

已經連彈第五日，今日踼高近１巴仙，報４３５銀；ＡＩＡ跳三格，報７１銀。

Ａ場個別發展，上證綜指收報２９１９點，滑４點，深證成指報１１１３９點，跳３０點，

總成交６５０６﹒７１億人仔少１６巴仙。



＊港銀齊表態大象有人買；憧憬關快開賭佬唔悲哀＊



之前全國政協副主席梁振英攻擊本地錢莊大象（００００５）無就港版國安法表態，尋日大

象同渣打（０２８８８）就齊齊發聲撐立法有助維持香江長遠穩定，大象全日彈高近２巴仙，報

３８﹒８５銀；渣打亦起哄逾４巴仙，報４１﹒５銀，睇嚟外資行以後面對政治議題，要再敏感

啲先得啦。而有「聯滙之父」之稱嘅景順首席經濟師祈連活話，花旗國好難攻擊聯滙制度，小象

（０００１１）表現曳啲，跌兩格，報１２４﹒３銀；東亞（０００２３）走高近１巴仙，報１

７﹒４４銀；中銀香江（０２３８８）揚近１巴仙，報２３﹒７銀。

憧憬馬交短期放寬入境限制，加上孖屐預期馬交上月博彩收入按年跌幅會收窄到六至七成，

馬交佬今日表現雀躍。金沙（０１９２８）抽高近半成，報３２﹒３銀，仲係最佳表現藍戰士；

永利（０１１２８）升近６巴仙，報１４﹒２銀；銀娛（０００２７）揚逾２巴仙，報５６銀；

新濠國際（００２００）起哄近６巴仙，報１６﹒６８銀；澳博（００８８０）漲近３巴仙，報

９﹒３１銀；美高梅（０２２８２）踢高近４巴仙，報９﹒８１銀。



＊地攤潮火熱啤酒佬熱烈，花旗國反制鐵鳥唔閉翳＊



神州國務院總理李克強撐完「地攤經濟」係神州生機之後，上海就發起首屆上海夜生活節贈

慶，內需佬尤其係相關概念股都繼續情緒高漲。啤酒佬最鍾意夜生活，當然齊齊叫好，青島啤酒

（００１６８）急漲逾３巴仙，報５７銀；潤啤（００２９１）飆近４巴仙，報４５﹒６５銀兼

破頂；百威亞太（０１８７６）續升近３巴仙，報２５﹒５銀；五菱汽車（００３０５）推售「

地攤神車」，銷售公司電話畀人ｃａｌｌ爆，踢高近六成四，報０﹒５銀，係全日最大升幅魚毛

。

花旗國宣布，由今個月１６號起禁止神州鐵鳥公司嘅航班飛往花旗國，作為報復神州唔比花

旗國鐵鳥公司飛神州，但之後神州放軟姿態，下周一（８日）起放寬外國鐵鳥公司國際航班入境

。鐵鳥齊齊有得飛，東航（００６７０）揚近２巴仙，報２﹒８６銀；南航（０１０５５）升近

１巴仙，報３﹒４５銀；國航（００７５３）升近半巴仙，報４﹒９８銀；屐飛（００２９３）

漲逾２巴仙，報８﹒４４銀。



＊手機出貨減中興跌得慘，生豬價格漲豬肉股價上＊



市場研究ＩＤＣ出報告話，受到新冠肺炎疫情拖累，今年全球智能手機出貨量會按年無咗近

一成二，仲話相信出年首季之前都唔會回復增長。聽到銷售成績咁差，手機佬都無曬精神，瑞聲

（０２０１８）跌低１巴仙，報４１﹒７５銀；中興（００７６３）插水逾２巴仙，報２１﹒５

銀；高偉電子（０１４１５）瀉近３巴仙，報１﹒５６銀；比亞迪電子（００２８５）都軟半巴

仙，報１５﹒７２銀。不過舜宇（０２３８２）彈起１巴仙，報１０９﹒９銀。

神州統計局數據顯示，５月下旬生豬價格為每千克２９﹒４銀人仔，與５月中相比升近半成

。部分豬肉佬即時彈起，中糧肉食（０１６１０）今日除息，重越牛熊線（２﹒３６銀）高見２

﹒４５銀，收市都鏟高近一成二，報２﹒３８銀。花旗話，萬洲國際（００２８８）管理層預計

第二季美國相對較高嘅豬肉價格，有利盈利增長，重申買入評級，萬洲收跳近３巴仙，報６﹒８

銀。而雨潤食品（０１０６８）同惠生國際（０１３４０）就分別逆市插低１巴仙同近２巴仙，

分別報０﹒４９５銀同０﹒０６１銀。請請！



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