中央出新招內需跑出，港股升４０點收２４３６６點連漲四日

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國公布上月經濟數據，「小非農」私人就業職位遠勝預期

，而ＩＳＭ服務業ＰＭＩ亦都從１１年的低位回升，顯示經濟正慢慢復甦，儘管美國各地仍有抗

議活動，美股三大指數仍然飆升。外圍氣氛帶動港股今早高開３１８點報２４６４３點，亦是全

日最高。港股連日升，本地地產及公用股回吐，港股由升轉跌，最低見２４２０４點跌１２１點

。然而，市場憧憬粵港澳放寬防疫措施，濠賭股跑出，內需股亦造好，港股尾市再轉升，最終收

報２４３６６，升４０點或升０﹒１７％，四連升累漲１４０４點或６﹒１２％。

國企指數報９９６７點，升不足１點。全日主板成交１２５４﹒１１億元減少１０％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報２９１９點，跌４點或跌０﹒１４％。深證成份指數報

１１１３９點，升３０點或升０﹒２８％，兩市合計成交６５０５﹒７１億元人民幣，較上日大

減１６％。

參考經濟通報價機的恆指牛熊證街貨圖，熊證重貨區現於２５１０１至２５２００點，連同

下一級的２５００１至２５１００點，相當於逾２０００張對沖期指。

重磅股方面，港交所（００３８８）軟０﹒１４％，報２９２元；騰訊（００７００）上升

０﹒５５％，報４３５元；建行（００９３９）跌０﹒３１％，報６﹒３４元；中移動

（００９４１）下滑０﹒８２％，報５４﹒５元；友邦（０１２９９）微升０﹒２１％，報７１

元；平保（０２３１８）揚０﹒６９％，報８０﹒５５元。



＊市場料澳門開關在即，金沙升冠藍籌＊



日前澳門特首賀一誠與廣東省委書記會面，抱括商討兩地通關安排，憧憬澳門開關在即，濠

賭股全線造好。金沙（０１９２８）抽升４﹒８７％，報３２﹒３元，為全日表現最好藍籌；銀

娛（０００２７）漲２﹒３８％，報５６元；澳博（００８８０）升２﹒５３％，報９﹒３１元

；永利澳門（０１１２８）踢高５﹒８１％，報１４﹒２元；美高梅（０２２８２）上揚

３﹒５９％，報９﹒８１元。

繼上日綠城服務（０２８６９）折讓配股後，永升生活（０１９９５）今日公布折讓７％先

舊後新配股籌１５﹒６億元，消息累股價跌４﹒４２％，報１２﹒１元。其他物管股亦受累配股

潮，綠城服務續跌１﹒７％，報１０﹒４元；雅生活服務（０３３１９）走低２﹒２％，報

４２﹒２元；保利物業（０６０４９）下滑２﹒３２％，報８８﹒５元；時代鄰里

（０９９２８）挫４﹒７６％，報９﹒６元。

匯控（００００５）旗下香港上海匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝及渣打銀行

（０２８８８）發言人齊發聲指「港區國安法」有助香港長遠穩定，本地銀行股應聲揚。匯控漲

１﹒８３％，報３８﹒８５元；渣打抽升４﹒２７％，報４１﹒５元；東亞銀行（０００２３）

走高０﹒６９％，報１７﹒４４元；中銀香港（０２３８８）升０﹒６４％，報２３﹒７元；恆

生銀行（０００１１）軟０﹒１６％，報１２４﹒３元。



＊內地推地攤經濟，內需股續炒起＊



近日中央鼓勵發展「地攤經濟」，國務院總理李克強更讚地攤經濟是「中國生機」，各地隨

即為地攤鬆綁，內需股繼續有資金追捧。青啤（００１６８）走高３﹒３５％，報５７元；潤啤

（００２９１）上漲３﹒６３％，報４５﹒６５元；旺旺（００１５１）升２﹒２９％，報

５﹒８元；蒙牛乳業（０２３１９）揚１﹒５２％，報３０﹒０５元；頤海國際（０１５７９）

升１﹒１％，報７３﹒４５元。

國務院總理李克強力撐「地攤經濟」，當中五菱專用車自薦的「五菱榮光翼開啟售貨車」爆

紅，經查實為香港上市公司五菱汽車（００３０５）的產品，股價續飆６３﹒９３％，報０﹒５

元。其他汽車股亦造好，吉利汽車（００１７５）微升０﹒３５％，報１１﹒５元；比亞迪

（０１２１１）升１﹒０５％，報４８﹒２元；長城汽車（０２３３３）漲１﹒７５％，報

５﹒２２元；東風集團（００４８９）走高２﹒０９％，報５﹒３７元。

美國上月經濟數據有所復甦，市場風險偏好改善，黃金價格失守千七美元大關，金礦股下滑

。山東黃金（０１７８７）插４﹒１６％，報２１﹒９元；招金礦業（０１８１８）急跌

３﹒７３％，報９﹒０４元；中國黃金（０２０９９）挫３﹒２４％，報３﹒２８元；ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）下滑１％，報１２４１元；紫金礦業（０２８９９）則升０﹒３２％，

報３﹒１８元。（ｆｚ）

