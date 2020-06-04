《鍾之日記》地攤經濟熱炒，網易歸航熱鬧

《鍾之日記》６月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美國公布的上月數據顯示經濟慢慢復甦，儘管美國各地仍有抗議活動，美股三大指數仍

然飆升。香江魚缸今早高開３１８點，開報２４６４３點，惟其後走勢向下，一度倒跌百點，尾

市Ｕ盤轉升，恆指最終收報２４３６６點，升４０點或升０﹒１７％，四連升累漲１４０４點或

６﹒１２％。主板成交１２５４億元，較上日減少１０％。

盡管外圍股市繼續抽高，但滬深股市連升多日後疲軟，全日欠方向保持悶局，滬綜指全日收

跌０﹒１４％，報２９１９﹒２５點，中斷五連升。人行今日雖然進行７００億元人民幣７天期

逆回購，中標利率持平，惟今日淨回籠１７００億元人民幣，人行連續３日收水合共３０００億

元人民幣，上海同業拆息續全線升。股市交投從近月高位退潮，兩市全日成交６５０６億元人民

幣，較上日成交大幅縮水１６﹒４％。



＊網易中籤者可獲派首季股息＊



市場反應熱烈的網易（０９９９９），據報面向歐美投資者的認購提前結束，而面向本地投

資者的孖展認購今日截止，現金認購即於明天截止。至今午２時４０分，累計孖展額暫約５９２

億元，相當於超購９０倍。

值得留意的是，網易掛牌日（６月１１日）剛好是公司的除息日，換言之成功中籤投資者，

即可獲派網易今年首季股息，每股１﹒１６美元（約９港元）。以每１股美國存託股代表２５股

普通股計，本港投資者持有１股網易可收息０﹒３６港元。不過，若中籤者於記錄日期６月１２

日下午４時３０分前出售相關股份，則不會獲得第一季股息。



＊五菱爆升曾惹炒錯股疑雲，地攤概念炒起啤酒亢奮＊



內地近日力谷「地攤經濟」，更獲國務院總理李克強形容為「中國生機」，帶動相關概念的

股份連日大漲。五菱專用車在網上轉載「擺地攤」合法化的消息，並為其自家的車型「五菱榮光

翼開啟售貨車」賣廣告，被網民譽為「地攤神車」。消息隨即觸發港股五菱汽車（００３０５）

直線拉升。

五菱汽車昨日收市後發公告，董事會並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因。而市場一

度以為「炒錯股」，因為五菱榮光翼的生產商是上汽通用五菱，而非在港上市的五菱汽車。不過

，五菱汽車證券部相關負責人解釋，該款車採用上汽通用五菱生產的底盤，但由柳州五菱汽車工

業有限公司進行設計、改裝、銷售、產品公告等，所以該款車屬於港股五菱汽車的產品。

五菱汽車今日繼續落鑊，最多曾抽升逾７７％，破頂高見０﹒５４元；收市報０﹒５元，大

漲６３﹒９％。

另一方面，市場憧憬「地攤經濟」將帶動啤酒銷量，啤酒股今日因而爆發，生力啤

（００２３６）急漲２４﹒６％，華潤啤酒（００２９１）漲３﹒６％，青島啤（００１６８）

曾破頂見５７。７％，高收３﹒４％，百威亞太（０１８７６）亦升２﹒８％。



＊美國祭出禁飛令，中國放寬「五個一」＊



中美角力波及到民航業界，美國運輸部周三宣布，將由本月１６日起禁止中國航空公司的航

班飛往美國，作為對中國打壓美國航空公司的相應反制措施。中國方面今早態度放軟，宣布自下

周一（８日）起，所有未列入「國際航班信息發布（第５期）」的外國航空公司（包括所有美國

航空公司），可選擇一個具備接收能力的口岸城，每周運營１班國際客運航線航班，新措施意味

著美國航空公司可以恢復營運中美國際航班，但須遵守「五個一」政策。

第５期航班計劃的發布日期為今年３月１２日，當時美國航空公司因應新型冠狀病毒肺炎疫

情，暫停了所有往中國的國際航班，而中國在接下來的兩個半月期間，一直以當日的航班編排為

基準進行限飛措施，變相禁止美國航企復飛中國。

中國態度放軟，憧憬美國將相應地放緩禁飛令，國內三大民航股股價表現平穩，經營最多美

國航班的國航（００７５３）升０﹒４％，南航（０１０５５）更升０﹒９％，東航

（００６７０）升１﹒８％。至於本港航空公司國泰（００２９３）未受美國的禁飛令影響，營

運航班已經大減，目前只有每周兩班洛杉磯的美國航線，國泰全日漲２﹒２％。

另外，中國民航局聯合外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等部委共同建立專班機制，

以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。若航空公司同一航線

航班連續３周沒有發現核酸檢測呈陽性的旅客，可增至每周２班，但若航空公司同一航線航班發

現５個陽性旅客，將暫停該公司該航線運行１周，若達到１０個則暫停該公司該航線運行４周。

中國放寬「五個一」政策，對於心急回國的留學生而言是一個福音，事關在這幾個月以來，

留學生們就算豪花五位數字，也買不到一張回國的機票。不過，留學生們在網上多次反映意見，

民航局始終沒有回應，然而在美國實施禁飛令的翌日，中國便放軟了態度，有部分留學生感不滿

，認為自己的權益始終未獲尊重。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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