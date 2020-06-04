【地攤經濟】資金熱炒「地攤」「夜經濟」，小龍蝦＋啤酒股亢奮

《經濟通通訊社４日專訊》內地近日力谷「地攤經濟」，更獲國務院總理李克強形容為「中

國生機」，帶動相關概念的股份連日大漲。另一方面，上海市政府日前宣布，「五五購物節」期

間，上海將從本周六（６日）起至６月３０日舉辦首屆上海夜生活節，將圍繞「夜購、夜食、夜

遊、夜娛、夜秀、夜讀」等主題。意味著「地攤經濟」及「夜經濟」在中國的重新掘起。

新時代證券指出「夜經濟」與「地攤經濟」等排擋、夜場場景恢復促進放量，預計５月份啤

酒行業銷量將有雙位數增長；長期看，受益於產品結構提升（高端化）帶來的業績成長。而東北

證券財富管理部總經理郭峰也表示，啤酒股受到地攤經濟概念的推動，市場憧憬夜排檔海鮮啤酒

的消費會增加。

啤酒股今早因而爆發，珠江啤酒（深：００２４６１）飆逾８％，惠泉啤酒

（滬：６００５７３）抽升近５％，燕京啤酒（深：０００７２９）漲３﹒７％，重慶啤酒（滬

：６００１３２）升３﹒５％；而青島啤酒（滬：６００６００）一度大漲逾５％，高見

６６﹒５元人民幣，創歷史新高；該股目前升幅回順，現升２﹒５％。

小龍蝦被內媒譽為「宵夜王者」，與小龍蝦相關的概念股今日同樣有追捧，大湖股份

（滬：６００２５７）及國聯水產（深：３０００９４）雙雙漲停板。（ａｃ）

