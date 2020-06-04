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即市新聞

04/06/2020 16:39

【聚焦人幣】人幣即期終結四連升，收跌１２４點穿７﹒１２關

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民幣中間價續上揚，不過即期匯率（ＣＮＹ）未有跟隨，今早
低開８１點子報７﹒１１８０，已近乎全日高位，隨後跌幅加深，最多跌２１６點。最終收報
７﹒１２２３跌１２４點，失守７﹒１１及７﹒１２關口。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０１２，較上個交易日升６２點子，連
升第三個交易日，創兩周新高，上個交易日報７﹒１０７４。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦回落，跌１２５點子，報７﹒１２７９。

＊中美矛盾或在１１月前激化，中期人幣仍受壓＊

　　交易員稱，美國對中國客運航班禁飛及對限制中國媒體在美運作，令中美緊張局勢進一步升
溫，打壓市場風險情緒，同時美元指數小幅反彈及近期季節性購匯需求偏多，均拖累人民幣走弱
，料匯價近期維持偏弱態勢。他們並指出，支撐歐元走強的因素將被市場消化，後續漲勢或乏力
；而美國最新公布的經濟數據較預期樂觀，美指初顯反彈勢頭；中美矛盾預計在１１月美國大選
前進一步激化，中期看人民幣有一定調整壓力。
　　另外，ＩＮＧ集團外匯策略師發表報告指，美國財政部本應於５月發布半年期報告，但如今
延遲出爐，或意味著美國考慮再次給中國貼上匯率操縱國的標籤。報告又指，由於香港經常項目
盈餘較高，且匯率干預較多，亦有可能被列入監測名單，但此舉有可能在金融市場引起強烈反響
。（ｊｔ）

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