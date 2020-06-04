【貿易再戰】美國打禁飛戰，中方姿態軟，允美航企復飛每星期一班

《經濟通通訊社４日專訊》中國民航局宣布，自下周一（８日）起，所有未列入「國際航班

信息發布（第５期）」的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城，每周運營１班國際

客運航線航班。

第５期航班計劃的發布日期為今年３月１２日，當時美國的航空公司已因新冠病毒肺炎疫情

暫停所有往中國的國際航班，而中國其後一直按當日的航班編排為基準進行限飛措施，變相禁止

美國航班復飛中國。今次中國允許第５期航班計劃以外的外國航企每周復飛一班，意味著美國航

空公司可以恢復營運中美國際航班。

美國運輸部周三（３日）宣布，將由本月１６日起禁止中國航空公司的航班飛往美國，作為

對中國打壓美國航空公司的相應反制措施，在美下達禁飛令的翌日，中國方面便放軟姿態。



＊民航局為「帶毒」航班設懲罰機制＊



另外，中國民航局聯合外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等部委共同建立專班機制，

以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。若航空公司同一航線

航班連續３周沒有發現核酸檢測呈陽性的旅客，可增至每周２班，但若航空公司同一航線航班發

現５個陽性旅客，將暫停該公司該航線運行１周，若達到１０個則暫停該公司該航線運行４周。

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