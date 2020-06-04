【地攤經濟】拉動經濟靠「地攤」，各地各企業紛紛推計劃

《經濟通通訊社記者趙嘉駿４日報道》面對全球疫情及經貿形勢嚴峻複雜，今年全國兩會鮮

有不設全年ＧＤＰ目標，反之強調要優先穩就業保民生，「六保」成今年經濟的重要任務。在全

國人大閉幕後的總理中外記者會上，國務院總理李克強提及中小微企業和「地攤經濟」在「穩就

業」中的作用。而在全國兩會閉幕後，李克強首個考察的地點就是山東煙台，期間前往當地一個

小區攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，形容是中國的生機。可見「地

攤經濟」將是中國今年的關鍵詞。

早在今年３月１５日，成都出台「五允許一堅持」服務措施，在保障安全，不佔用盲道、消

防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生的前提下，允許商販佔道經營。截至５月２

１日，成都增加就業崗位超１０萬個，中心城區餐飲店鋪復工率超過９８％。李克強在中外記者

會上曾說：「前兩周我看到報道，西部有城市按照當地規範，設置了３﹒６萬個流動商販攤位，

一夜之間１０萬人就業。」



＊蘇寧、京東等互聯網企業啟動扶持計劃＊



中央文明辦前在今年全國文明城市測評指標中，明確要求不將佔道經營、馬路市場、流動商

販列為文明城市測評考核內容，被解讀為釋放放寬搞好「地攤經濟」的信號。各地紛紛著力出台

相關措施。上海城管執法局發布意見稿，提出支持特色小店開展「外擺攤」經營，實施「輕微免

罰」制度，為市場主體營造穩定、公平、透明、可預期的市場環境。有內媒亦從貴陽市綜合執法

局獲悉，目前貴陽「地攤經濟」的相關措施正在草擬中，具體細則將根據道路情況和整體環境來

定。

互聯網企業也湊一腳發布其扶持計劃。蘇寧推出「夜逛合伙人」地攤夜市扶持計劃，包括提

供２０億元人民幣的夜市啟動資金，又為夜市攤主提供直播培訓；微信支付發布「國小店煙火計

劃」助力５０００萬小微商家增收；京東宣布啟動「星星之火」地攤經濟扶持計劃。

東北證券認為，隨著各地政策的放開，「地攤經濟」成為了經濟復甦的新動力，一方面拉動

就業人數上升，另一方面帶動消費。歷史上政策對「地攤經濟」相對支持的階段主要為２００７

年、２０１７年。從宏觀指標來看，「地攤經濟」政策的放開對於就業有一定支持作用，但對於

社會零售總額的提升並不明顯。



＊中國失業數字成疑＊



以「擺地攤」拉動就業感覺上好像走重回七、八十年代，令外界再對中國現時的失業情況產

生不少疑問。雖然據國家統計局的數據顯示，４月全國城鎮調查失業率為６％，僅比３月份上升

０﹒１個百分點；３１個大城市城鎮調查失業率５﹒８％，比３月份上升０﹒１個百分點。但有

不少專家指出，統計局的數據未包括農民工，實際失業的情況可能嚴重得多。中泰證券首席經濟

師李迅雷就曾在４月尾發表報告指，３月中國新增失業人數可能已超７０００萬，失業率在

２０％附近。不過報告很快就被刪除，其後李迅雷亦卸任中泰證券研究所所長職務。

