【地攤經濟】五菱挾「地攤神車」瘋漲，多家Ａ股澄清不涉相關概念

《經濟通通訊社４日專訊》內地近日力谷「地攤經濟」，更獲國務院總理李克強形容為「中

國生機」，帶動相關概念的股份連日大漲。五菱專用車在網上轉載「擺地攤」合法化的消息，並

為其自家的車型「五菱榮光翼開啟售貨車」賣廣告，被網民譽為「地攤神車」。消息卻引發港股

五菱汽車（００３０５）周三（３日）曾直線飆升１﹒２６倍。五菱汽車收市後發公告指，董事

會確認，並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因。

但據內媒介紹，五菱榮光翼的生產商是上汽通用五菱（由上汽集團（滬：６００１０４）、

通用汽車和廣西汽車集團三方?建的中外合資公司），港股的五菱汽車不是直接生產商。不過，

五菱汽車證券部相關負責人解釋，五菱榮光翼採用上汽通用五菱生產的底盤，但由柳州五菱汽車

工業有限公司進行設計、改裝、銷售、產品公告等，所以這款車屬於港股五菱汽車的產品。負責

人又指，昨日銷售公司電話被打爆，單日接單量已超過上月總銷量。



＊多家涉「地攤經濟」概念Ａ股發澄清＊



而多家被列為地攤經濟概念股的Ａ股公司相斷發公告，釐清與「擺地攤」的關係，大多指該

概念佔公司業務較少，甚至不涉「地攤經濟」

茂業商業（滬：６００８２８）公告稱，自２月底全面復工以來，雖然公司有部分門店陸續

、適時在商場外的廣場及政府同意地點增設攤位、賣點。但截至目前，上述增設攤位、賣點對公

司的經營收入、淨利潤的影響不足百分之一，預計對今年的經營收入和淨利潤也不會產生重大影

響。

銀都股份（滬：６０３２７７）指，「地攤經濟」概念相關終端客戶佔公司銷售額的比例較

小、毛利率較低，預期不會對公司未來營業收入、利潤增長產生實質或重大影響。小商品城（滬

：６００４１５）亦稱，「地攤經濟」業務預計不會對公司本年度利潤構成重大影響。

而南寧百貨（滬：６００７１２）及百大集團（滬：６００８６５）則澄清稱，公司業務不

涉及「地攤經濟」概念。（ａｃ）

