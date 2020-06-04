【ＦＯＣＵＳ】硬脫歐陰雲再起，肺疫或推波助瀾

【ＦＯＣＵＳ】當新冠肺疫、港版國安法、花旗國種族衝突……日日佔據媒體頭條，似乎被

遺忘的英國脫歐議題再次逼近關鍵節點。隨著將於周五（５日）結束的英歐第四輪貿易談判大概

率無疾而終，而英國擺出堅拒延長過渡期姿態，「硬脫歐」陰雲再起。

去年１０月奇蹟般峰迴路轉與歐盟達成脫歐協議的英國，愈來愈多跡象顯示正鐵了心在年底

前與歐盟實質一拍兩散，下一個會否是意大利，冥冥中肺疫可謂推波助瀾。



＊兩大議題分歧，第四輪談判恐續零進展＊



自英歐去年１０月達成脫歐協議、英國今年１月脫離歐盟，雙方擬於２０２０年１２月

３１日過渡期完結前達成自由貿易協議，似乎希望渺茫。原定３月開啟的貿易談判因突發肺疫拖

至５月，周二（２日）進入第四輪，但大概率仍將以進展欠奉告終。英國央行周三（３日）就罕

見發表聲明，稱無協議脫歐「是英國銀行業需要做好準備的多種結果之一」。

雙方的分歧既深又廣，主要集中於兩大議題：其一是公平競爭環境，其二是捕魚權。對於前

者，歐盟要求英國在脫歐過渡期結束後，在環境、勞工等領域遵循與歐盟相似的標準，而英國則

斥此「意識形態做法」將令英國與歐盟法律或標準綑綁。

作為英國最大的金融服務出口市場（年度價值料高達２６０億英鎊），歐盟首席談判代表巴

尼耶就指，英國試圖在逃避歐盟規則的情況下繼續從單一市場獲利，「如果不能保證歐盟的企業

在英國得到公平待遇，為甚麼我們應該幫助英企在歐洲經營？」



＊病毒沖淡分手痛苦，兼迎經濟重塑機會＊



對於後者，儘管漁業僅佔英國ＧＤＰ不到０﹒１５％，但就更具象徵意義，因「奪回對英國

水域的控制權」正正是觸發２０１６年脫歐的一大因素－－英國１９７３年加入歐共體（歐盟前

身）所遵循的「共同漁業政策（ＣＦＰ）」，一直被詬病令歐盟船隊在英國水域的捕魚量，高達

英國漁民在歐盟水域捕魚量的８倍。

鑒於此，英國希望基於所屬地原則（即根據魚類於雙方專屬經濟區內的的百分比）優先給予

英國漁船准入權，且與歐盟逐年協商配額；歐盟則堅持維持成員國在英國水域捕魚的現狀，其籌

碼之一為英國高達四分三的漁獲都仰賴歐盟市場。

英歐就上述兩大焦點各自企硬，儘管脫歐協議明確若英國有意延長脫歐過渡期（最長兩年）

，須不遲於６月３０日向歐盟提出，惟英揆約翰遜已多次揚言絕不延期，最新分析更指，肺疫恐

強化唐寧街年底硬脫歐的理由，理據包括，病毒打擊將掩蓋硬脫歐的痛苦，以及英國經濟本就打

算隨公司重構供應鍊等迎來永久性地重塑機會。



＊歐央行今議息或加碼緊急資產購買計劃＊



肺疫或陰差陽錯加大英國年底在沒有貿易協議情況下，離開歐盟單一市場和關稅同盟的可能

；另一邊廂，在肺疫重災區意大利，政治團體Ｉｔａｌｉａ Ｌｉｂｅｒａ近日已正式提交一項

憲法法案，要求舉行脫歐公投，並呼籲意大利人睜開眼睛，「直視只為了錢而加入歐盟的殘酷後

果」。

為挽救風雨飄搖的歐盟，市場預計歐洲央行周四議息或宣布將７５００億歐元肺疫緊急資產

購買計劃（ＰＥＰＰ）規模加碼５０００億歐元，以加大購買政府及企業債券；此外，歐盟執委

會料加緊遊說北歐「節儉派」國家支持早前通過的７５００億歐元歐洲復甦基金計劃。

憧憬歐盟貨幣財政政策馬力全開，歐元兌美元高見１﹒１２５７的近兩個月高點，英鎊亦上

試一個月高位１﹒２６。不過，分析師警告，英鎊月底或因硬脫歐風險再回落至１﹒２３水平。

